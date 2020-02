Sergiu Sîrbu: Noi nu am fost informați despre discuțiile dintre PDM și PSRM. Așteptăm să ne spună în numele cui au discutat

Deputatul PDM, Sergiu Sîrbu, a declarat pentru PUBLIKA.MD că nu a fost informat despre discuțiile dintre PDM și PSRM. Tot el a mai spus că va urma o o discuţie serioasă pe intern pentru a se afla ce se întâmplă.





"Eu şi mai mulţi colegi din fracţiune au rămas surprinşi de această noutate, am aflat din presă a avut loc o şedinţă a birourilor politice între PDM şi PSRM. Noi nu am fost informaţi, nici la fracţiune, nici sâmbătă la Consiliul Politic nu am fost informaţi de începutul unor astfel de discuţii.

Noi nu am votat nici un mandat pentru Biroul Executiv să înceapă aceste discuţii. Ce a fost acolo, noi nu cunoaştem, dar cred că ar fi fost corect să fim informţi, chiar dacă nu mai facem parte din conducerea Partidului Democrat, dar totuşi suntem membri ai Consiliului Politic, suntem membri ai fracţiunii şi ar fi corect dacă am şti ce s-a discutat acolo, ce au început a discuta, deoarece sunt foarte multe zvonuri că deja sunt discuţii avansate în priviţa unei noi coaliţii, dar mulţi colegi habar nu au ce se întâmplă

Din câte am auzit eu şi am înţeles, s-au întrunit Birourile Politice Executive. În Biroul Executiv al Partidului Democrat fac parte toţi vicepreşedinţii de partid şi încă câţiva, este vorba despre vreo şapte- opt deputaţi care fac parte din conducerea partidului doar că restul deputaţilor, noi nu am fost informaţi de această discuţie.

Aşteptăm şi noi să ne spună ce a fost, din numele cui au dicutat, pe cine au reprezentat, deoarece pe mine personal nimeni nu m-a întrebat dacă sunt de acord să fiu reprezentat în aceste discuţii.

Orice decizie de acest gen se ia evident la Consiliul Politic Naţional, evident în fracţiune, deoarece, până la urmă, fracţiunea este cea care până la urmă votează şi Guvernul şi votează legile, iar mandatul politic îl dă Consiliul Politic Naţional. Nici una, nici alta la moment nu a avut loc rămâne să vedem ce va fi ulterior, poate vor încerca post factum să se voteze la Consiliul Politic deja decizia luată. Rămâne să avem o discuţie serioasă pe intern şi să aflăm ce se întâmplă", a declarat deputatul democrat Sergiu Sîrbu.