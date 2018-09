Sergiu Sîrbu: Medicii trebuie să primească cel puţin 10 mii de lei

Salariul unui medic trebuie să ajungă în următorii ani la cel puţin 10 mii de lei. Scopul propus de Partidul Democrat a fost enunţat de deputatul Sergiu Sârbu în cadrul unei întâlniri cu angajaţii Spitalului raional din Cimişlia. Doctorii nu au ezitat să-şi spună păsul în faţa parlamentarului.

"Ar fi fost cazul sa facă remaniere in salarizare nu cu 200 - 300 de lei cum s-a facut în fiecare an. Întelegeti, 4.500 de lei pentru un tânar e zero la moment, de asta și n-o să avem cadre. Au rămas acum pensionarii", a spus neurologul Dumitru Dvorniciuc.

"Vom depune efort maxim ca să găsim cele mai bune soluții, ca în viitorul apropiat salariile pentru medici vor fi 10 mii de lei minim, altfel noi pierdem sistemul", a spus deputatul PDM, Sergiu Sîrbu.

Managerii spitalului din Cimişlia sunt sigur că un salariu bun îi va ţine pe specialişti acasă.

"În linii generale se pare că o asigurare sub 70 la sută nu este atât de rău, dar în același timp în jur la 40 la sută sunt specialiști de varstă pensionară", a spus directoarea Spitalului raional din Cimişlia, Mariana Florea.

"Pentru tinerii medici și pedagogi a rămas în vigoare, le dăm indemnizație unică de 45 de mii de lei, le dăm și posibilitate de a închiria o locuintă", a spus deputatul PDM, Sergiu Sârbu.

Reformele iniţiate în domeniul medicinii aduc efecte, spun tinerii medici.

"Eu când am venit prima dată aici salariu meu era nu mai mult de 1.700 - 1.500, ceea ce când s-a facut reforma salarială, noi tinerii am fost un pic motivați și salariul tarifar a fost majorat pâna la 4 mii de lei", a spus un medic.