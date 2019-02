Sergiu Sîrbu l-a vizitat pe Vasile Goncear. Democratul a învățat arta olăritului

Democratul Sergiu Sîrbu a încercat să înveţe din arta olăritului. În cadrul caravanei electorale, care a ajuns la Călăraşi, candidatul l-a vizitat pe renumitul meşter popular Vasile Goncear.

Artistul a prezentat un master-class, iar politicianul a încercat să facă un ulcior.



"-Aha, am înţeles.

-Aşa. Trebuie de mai udat.

-Aşa

-Spinarea mai în urmă. Până la perete cu spinarea şi ţineţi aşa.

-Am înţeles, el trebuie foarte bine apăsat."



Democratul a ascultat cu atenţie îndrumările meşterului.



" -Trebuie centrat.

-Încă centrat. Am înţeles.

-Până nu simţiţi nici o bătaie.

-Am înţeles. El trebuie să fie absolut centrat."



Cei doi au discutat în detalii despre plăcerea de a construi ceva cu propriile mâini.



"-Dacă se naşte în mâinile noastre este ca un copil. Era o bucată de pământ şi se naşte ceva care ia viaţă.

-Da, da, da."



Democratul şi-a prezentat cu mândrie lucrarea.



"-Poftim. Este un ulcior făcut aproape de mine, cu ajutorul meşterului. Vă mulţumesc mult , domnule Vasile.

-Cu drag."



Anterior, în cadrul vizitelor prin localităţi, democratul Sergiu Sîrbu s-a plimbat cu motocultorul, tractorul și a urcat pe cal.