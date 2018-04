SERGIU SECU ŞI-A DAT DEMISIA. Antrenorul a demisionat după ultimul eşec în campionat

Prima demisie în actuala ediție de campionat a Diviziei Naţionale de fotbal. Sergiu Secu a părăsit postul de antrenor al grupării Sfântul Gheorghe Suruceni.



Fostul internaţional, acum în vârstă de 45 de ani, a făcut acest pas după înfrângerea cu 3-6 suferită în partida cu Petrocub Hânceşti în etapa a treia a campionatului.



Tehnicianul fusese instalat în această funcţie în luna iulie a anului trecut.

"Când echipa pierde cu asemenea scor, vrei-nu vrei, dar trebuie să pui întrebări la antrenor. MUSCA După acest meci am decis că mai departe nu mai colaborăm. MUSCA Maximum ce am putut să fac s-a întâmplat în perioada de toamnă. Consider că am făcut sută la sută din ce am fi putut. În această parte de primăvară nu s-a făcut nici jumătate din ceea ce ne-am dorit noi", a spus fostul antrenor Sfântul Gheorghe Suruceni, Sergiu Secu.



Noul antrenor al ”sfinților” este Sergiu Cebotari, fostul secund al lui Secu.



Gruparea din Suruceni a început slab noul campionat. După trei etape disputate, Sfântul Gheorghe este ultima clasată cu un singur punct acumulat.

Pe 22 aprilie, în etapa a patra, surucenenii vor juca la Orhei, cu Milsami.