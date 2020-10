Sergiu Golovaci, despre răpirea polițistului din Florești: ”Ne-am autosesizat. La maxim am mobilizat toate forțele disponibile din cadrul MAI”

”Ne-am autosesizat. La maxim am mobilizat toate forțele disponibile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. A anunțat în cadrul ședinței Guvernului secretarul de stat, Sergiu Golovaci cu privire la răpirea ofițerului din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești.

”Este calificată ca o răpire, el aflându-se la domiciliu, împreună cu soția și copiii, a fost sechestrat de mascați. La moment, am sesizat toate organismele cu care conlucrăm pe segmenul transnistrean, am discutat cu președintele din stânga Nistrului pentru a-l elibera, am sesizat OSCE. Organele Procuraturii au pornit cauza penală. Mai avem detalii de clarificat. Am contactat și cu doamna viceprim-ministru, suntem în contact cu toate organismele.”, a declarat secretarul de stat, Sergiu Golovaci.

Totodată, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a declarat că au fost făcute interpelări către Tiraspol și OSCE.

”Am contactat reprezentanții din Tiraspol la direct. Conlucrăm ca să găsim o soluție. Situația este alarmantă din punct de vedere a polițistului care își exercita atribuțiile în malul drept al Nistrului, dar este şi o provocare”, a comunicat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.

În cadrul ședinței de Guvern, premierul Ion Chicu a solicitat aplicarea acţiunilor necesare pentru eliberarea cetăţeanului țării noastre.

PUBLIKA.MD amintește că un ofițer din cadrul Inspectoratului de Poliție Florești a fost răpit din curtea casei, situată în orașul Camenca, regiunea transnistreană.

Potrivit soției acestuia, polițistul a fost sechestrat de câteva persoane care aveau cagule pe cap, cu haine care aveau inscripția „MGB”, a așa-numitului minister al securității de la Tiraspol, după care a fost urcat într-un automobil și dus într-o direcție necunoscută.

