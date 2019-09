Sergiu Epureanu este primul fotbalist moldovean, care a ajuns în prima ligă valorică a campionatului Turciei. La sfârşitul anului 1999 mijlocaşul a fost împrumutat la Samsunspor de către Zimbru Chişinău.

Oficialii clubului turc au rămas impresionaţi de prestaţia lui Epureanu în amicalul de la Budapesta dintre naţionalele Republicii Moldova şi Ungariei. Decarul moldovean i-a pasat decisiv lui Sergiu Cleşcenco, care a stabilit scorul final de 1-1. Epureanu s-a adaptat destul de repede la Samsunspor, fiind unul dintre cei mai importanţi fotbalişti ai grupării sale. El a marcat 2 goluri în cele 26 de meciuri jucate în toate competiţiile, iar echipa a terminat campionatul intern pe locul 7.



"Suporterii turci sunt superbi! Ei te susţin frenetic, însă, dacă echipa pierde, ei te critică fără milă. Am avut emoţii deosebite. Ce ţine de viaţa de zi cu zi, a fost dificil, deoarece turcii au altă cultură şi mentalitate", a spus SERGIU EPUREANU, fost fotbalist.



După primul sezon reuşit, Epureanu a fost dat împrumut unui alt club turcesc - Istanbulspor, însă acolo lucrurile nu au mers la fel de bine. Fotbalistul moldovean nu a mai fost titular incontestabil şi a părăsit clubul în vara anului 2001.



"Am jucat mai puţin. Plus că s-a acumulat oboseala. Am suferit. Am intrat în depresie, am fost deranjat de scandaluri. Din punct de vedere psihologic, nu m-am simţit bine. S-au acumulat mai multe probleme şi nu am mai rezistat", a spus SERGIU EPUREANU, fost fotbalist.



Echipele naţionale ale Republicii Moldova şi ale Turciei tocmai au jucat în aceeași grupă în preliminariile Campionatului European din 2000. Cele două echipe s-au întâlnit la Chişinău în ultimul meci al campaniei preliminare, în septembrie 1999. "Tricolorii" au început cu toate pânzele sus şi au deschis scorul în minutul 3 chiar prin Epureanu. Oaspeţii au egalat în repriza secundă şi, în cele din urmă, disputa s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.



"Am jucat foarte strict în apărare. Turcii nu au putut marca destul de mult timp, însă în cele din urmă au înscris în repriza a doua. De mai multe ori nu am putut concura cu adversari la capitolul ”pregătire fizică”. Totuşi, atunci am rezistat şi meciul s-a terminat cu scorul 1-1", a spus SERGIU EPUREANU, fost fotbalist.



Fratele mai mic al lui Sergiu, Alexandru Epureanu, este legitimat în prezent la Istanbul Başakşehir. Când tocmai se apropie un alt meci cu turcii, în preliminarii.



Pe 10 septembrie, "tricolorii" vor găzdui echipa națională a Turciei la Chişinău, pe stadionul Zimbru, iar meciul va fi televizat în direct de PRIME, de la ora 21:45.