Sergiu Cleşcenco, mulţumit de prestaţia naţionalei de tineret a Republicii Moldova sub comanda sa

Selecţionerul Sergiu Cleşcenco este mulţumit de prestaţia naţionalei de tineret a Republicii Moldova sub comanda sa.

Fostul internaţional a fost instalat în funcţia de antrenor principal în luna mai, când l-a înlocuit pe românul Dănuţ Oprea.

Cu Cleşcenco pe bancă, "tricolorii mici" au susţinut trei meciuri în preliminariile Campionatului European de fotbal din 2019. Reprezentativa de tineret a ţării noastre a încheiat la egalitate partida cu Belarus, 2-2, a învins pe San Marino, scor 1-0, şi a pierdut cu 0-1 în faţa Cehiei.



"Cel mai mult m-a impresionat episodul din ultima partidă a preliminariilor cu Cehia. În momentul în care eram conduşi cu 0-1, unul dintre fundaşii centrali a urcat în atac fără indicaţii din partea mea. Asta înseamnă că am fost pregătiţi din punct de vedere psihologic să încheiem la egalitate partida cu Cehia. Asta înseamnă că avem viitor, iar băieţii au încredere în forţele proprii", a spus selecţionerul echipei naţionale U-21, Sergiu Cleşcenco.



Naţionala de tineret a acumulat 7 puncte în campania preliminară, terminând grupa pe penultiumul loc. Echipa noastră a fost devansată de Croaţia, Grecia, Cehia şi Belarus.



"Este un rezultat inacceptabil. De exemplu, am fi putut să ne clasăm mai sus, decât echipa Belarusului. Jocul a demonstrat că nu suntem mai slabi", a spus selecţionerul echipei naţionale U-21, Sergiu Cleşcenco.



Sergiu Cleşcenco mai are contract cu Federaţia Moldovenească de Fotbal până la sfârşitul anului, dar tehnicianul doreşte să continuie la cârma selecţionatei U-21.



"Bineînţeles, îmi este interesant să lucrez cu aceşti băieţi. Am găsit foarte mulţi jucători talentaţi, care într-adevăr pot creşte şi să ajungă la un nivel mai înalt. Vorbesc despre Mihail Caimacov, Victor Stînă, Artur Crăciun, Ianoș Brînză", a spus selecţionerul echipei naţionale U-21, Sergiu Cleşcenco.



În vârstă de 46 de ani, Cleşcenco este cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative cu 11 goluri înscrise.

În cariera sa de antrenor, el a pregătit naţionalele de până la 17 şi 19 ani a Moldovei, dar şi formaţiile din din Divizia Naţională - Milsami Orhei şi Zimbru Chişinău.