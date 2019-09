SERGIO RAMOS ARE PLANURI MARI. Vrea să joace încă 5-6 ani la Real Madrid

Sergio Ramos vrea să joace până la sfârşitul carierei la Real Madrid. Căpitanul "galacticilor" este pregătit să-şi prelungească contractul cu gruparea madrilenă, la care joacă de 14 ani.



"Încă nu am semnat, dar sper să prelungesc contractul pe încă trei sau patru sezoane. Preţuiesc viaţa frumoasă pe care o am graţie fotbalului. De ce trebuie să mă opresc, dacă mă simt bine mental şi fizic. Mă voi strădui să joc cât mai mult, pentru ca apoi o să am mult timp să mă odihnesc", a declarat Sergiu Ramos, căpitan Real Madrid.



Ramos şi-a ales deja favoritul pentru Balonul de Aur.



"Van Dijk este un fundaş central grozav. A jucat foarte bine sezonul trecut şi dacă e printre candidaţi, înseamnă că merită să câştige. Mereu vorbim despre Cristiano Ronaldo şi Messi, despre cum ei obţin Balonul de Aur, dar sunt bucuros să văd şi alţi jucători, nu doar atacanţi, cu şanse la trofeu. "



Pe 13 septembrie, va fi lansat documentarul despre viaţa lui Sergio Ramos.



"Am avut în casă patru, cinci camere de filmat care au surprins momente speciale. Copiii s-au simţit inconfortabil, s-au ruşinat. În afară de acele momente, totul a fost filmat aşa cum este. "



Sâmbătă, 14 septembrie, Real Madrid va juca cu Levante în etapa a patra a Campionatului de fotbal al Spaniei.