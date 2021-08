Serghei Tarnovschi: ”Sunt fericit că am cucerit medalie pentru Moldova”

Canotorul Serghei Tarnovschi care a obținut „bronzul” la canoe sprint 1000 de metri, la JO de la Tokyo, a făcut primele declarații.

Sportivul le mulțumește tuturor pentru susținere și a menționat că nu a fost ușor, dar a reușit.



“Vă mulțumesc. Nu a fost ușor. Am avut mai puțin de 2 ore pauză după lupta din semifinale. E nevoie de caracter pentru a rezista. Pentru mine a fost cel mai important să ajung în finală pentru că m-am duelat cu campioni olimpici, mondiali și europeni. În finală la fel nu a fost ușor, pentru că chiar dacă a fost cald era un vânt puternic. Mă bucur că am cucerit bronzul la fel ca la Rio și am demonstrat că merit această medalie. Sunt fericit că am cucerit medalie pentru Moldova”, a menționat sportivul.





Întrebat cum a decurs pregătirea pentru Olimpiadă, Serghei a comunicat că s-a antrenat 2 săptămâni la o baza de la Ghidighici.

“Înainte de a veni în Japonia m-am pregătit 2 săptămâni la baza de la Ghidighici cu domnul Nicolae Juravschi și fratele meu Oleg. Apoi 2 săptămâni am avut un cantonament în Japonia. Le mulțumesc gazdelor pentru cazare. Ne-a ajutat foarte mult pentru acomodare. Am văzut asta și la fete care l-a fel au atins finala. Este un bun rezultat pentru Daniela și Maria”, a mai spus Serghie.