Serghei Tarnovschi întâmpinat la aeroport. Canotorul a cucerit medalia de bronz la JO de la Tokyo (VIDEO)

"Mulțumesc pentru o astfel de primire. Este foarte plăcut că toți s-au adunat aici. Poate au fost și alte persoane care au dorit să vină, dar nu au reușit. Le mulțumesc tuturor pentru suport și pentru că au crezut în mine. Sunt bucuros că am repetat rezultatul de la Jocurile Olimpice din 2016 și să demonstrez că merit această medalie.", s-a adresat Tarnovschi.Împreună cu Serghei Tarnovschi au revenit acasă antrenorul, care este și președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravschi, dar și fetele de la canoe dublu, Daniela Cociu și Maria Olărașu. La eveniment au fost prezenți și alți sportivi care ne-au reprezentat țara la Tokyo."Felicitări pentru toată echipa. Au evoluat cu succes și Anastasia Nichita și Victor Ciobanu și fetele de la caiac canoe și halterofilii. Ei sunt toți relativ tineri. Avem mult de muncit. Trebuie să ne dăm bine seama că faptele bune necesită investiții mari, atitudine serioasă, atenție sporită.", a notat Nicolae Juravschi.Serghei Tarnovschi a cucerit "bronzul" la canoe sprint 1000 de metri. Aceasta este prima medalie pentru țara noastră la Jocurile Olimpice, după aproape 13 ani.Sportivul ucrainean, care reprezintă Republica Moldova, a fost suspendat patru ani după ce la Olimpiada de la Rio a picat testul antidoping și a revenit în competiții abia anul trecut. Chiar și așa, Tarnovschi nu primește, deocamdată, bursă de la stat."După suspendare am revenit în 2020, dar nici acum nu am salariu. Putem să spunem că sunt un amator.", spune sportivul."Nici nu am de ce să comentez. Asta vorbește încă o dată despre profesionalismul oamenilor care iau deciziile acestea.", a semnalat președintele CNO.Totuși, pentru medalia de bronz, Tarnovschi urmează să primească din partea statului 2 milioane de lei.