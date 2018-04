Serghei Lavrov: Rusia şi China vor să împiedice tentativa SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul

, scrie agerpres.ro. ''Suntem împotriva revizuirii acestui acord, considerăm drept contraproductivă încercarea de a reduce la zero ani de eforturi internaţionale întreprinse în cadrul negocierilor între Cei şase şi Iran'', a afirmat şeful diplomaţiei ruse aflat într-o vizită la Beijing.''Vom împiedica încercările de a sabota acest acord întărit printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU'', a insistat ministrul Lavrov.JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este un acord internaţional încheiat pe 14 iulie 2015 între Iran şi şase mari puteri - China, Franţa, Rusia, SUA, Germania - plus Uniunea Europeană.La 12 ianuarie, preşedintele american Donald Trump a avertizat că SUA vor ieşi din acest acord la 12 mai dacă textul nu va fi modificat de semnatarii europeni pentru a limita programul balistic al Iranului şi influenţa sa crescândă în regiune. Statele europene care au negociat acordul cu Iranul se pronunţă pentru menţinerea sa. La rândul său, Teheranul a avertizat sâmbătă că va relua ''energic'' îmbogăţirea uraniului dacă Washingtonul va rupe acordul, conform AFP.