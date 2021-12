Serghei Cleșcenco este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Moldovei. Antrenorul a semnat cu federația un contract valabil pe o perioadă de trei ani.



Cleșcenco, care l-a înlocuit în această funcție pe italianul Roberto Bordin, a declarat că a visat demult la acest rol, dar este conștient că va avea o misiune grea.



„Staff-ul tehnic trebuie să convoace doar acei fotbaliști care sunt gata să se dedice în totalitate și să de-a totul pe terenul de fotbal. Întotdeauna am spus că, pentru mine, cel mai important este ca suporterii, atunci când părăsesc stadionul, să fie convinși că favoriții lor au făcut tot posibilul pentru a câștiga meciul.”, a relatat Serghei Cleșcenco, selecționer R.Moldova.



„Sarcina selecționerului va fi să formeze o nouă echipă, care va trebui să obțină rezultate în anii următori. Anume din acest motiv, durata contractului este mai mare decât la ceilalți antrenori.”, a declarat Dragoș Hîncu, vicepreședinte FMF.



Cleșcenco, care a fost cel mai bun marcator din istoria selecționatei Moldovei, cu 11 goluri, a evoluat la cluburi din Țările de Jos, Rusia și Israel. Antrenorul afirmă că la echipa națională vor juca doar fotbaliștii care merită să îmbrace acest tricou.

„În toată cariera mea de fotbalist, nu am avut impresar. Cluburile se înțelegeau între ele și se conduceau doar după performanțele mele pe teren. Nici când am început să activez ca antrenor, nu am avut impresar. Am obținut rezultate frumoase ca jucător, dar mai puține ca antrenor și cred că nimeni nu poate să pună presiune pe mine.”, a spus Serghei Cleșcenco, selecționer R.Moldova.



Serghei Cleșcenco a antrenat anterior selecționatele de juniori și tineret a Moldovei, echipele de club Milsami Orhei și Zimbru Chișinău. Cu fiecare din cele două formații a cucerit câte o dată Cupa și Supercupa Moldovei.



Debutul oficial al lui Cleșcenco pe banca tehnică a naționalei Moldovei va avea loc pe 24 martie. Atunci "tricolorii" vor juca cu selecționata Kazahstanului în prima manșă a play-out-ului Ligii Națiunilor, într-un meci programat pe stadionul Zimbru.