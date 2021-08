Serena Williams se retrage de la turneu. Recuperarea după accidentare mai durează

Tenismena s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Ea a făcut anunțul pe rețelele de socializare, motivându-și decizia prin faptul că încă nu s-a refăcut după o accidentare. Williams a menționat că are nevoie de timp pentru a se reface complet.Această accidentare a făcut-o pe sportivă să abandoneze în primul tur la Wimbledon, iar în urmă cu două săptămâni, ea s-a retras și de la turneul WTA de la Cincinnati.Americanca, ajunsă acum pe locul 22 în ierarhia mondială, încearcă de mai mulţi ani să egaleze recordul de 24 de turnee de Mare Şlem câştigate, deţinut de australianca Margaret Court. Ultimul său titlu într-un turneu de anvergură a fost în 2017, la Australian Open.Serena Williams nu este singura vedetă care și-a anunțat retragerea de la US Open. Anterior, același lucru l-au făcut Roger Federer, Rafael Nadal şi deţinătorul titlului de campion, Dominic Thiem.