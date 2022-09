Serena Williams s-a calificat în turul trei la US Open, care ar putea fi ultimul turneu din cariera sa fenomenală, după ce a eliminat-o surprinzător pe numărul doi mondial, Anett Kontaveit.Sportiva americană s-a impus în faţa estonienei cu scorul de 7-6, 2-6, 6-2.Williams, care are în palmares 23 de titluri de Mare Şlem, a fost încurajată pe tot parcursul meciului de peste 29 de mii de spectatori prezenţi în tribunele arenei Arthur Ashe, printre care şi celebrul jucător american de golf Tiger Woods."Îmi place aceste scandări. Chiar e minunat!- Nu ai jucat mai bine de un an şi tocmai ai eliminat una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii, numărul doi mondial. Cum ţi-a reuşit?- Poate pentru că sunt o jucătoare foarte bună!- Eşti suprinsă de evoluţiile tale?- Eu sunt Serena! "În următoarea rundă de la US Open, fostul lider al clasamentului mondial, Serena Williams, care se află acum pe locul 605 în clasamentul WTA, o va avea ca adversară pe australianca Ajla Tomljanovic.