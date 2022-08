Serena Williams își anunță retragerea din tenis în cel mai nou număr al revistei Vogue. Tenismena americană a lăsat să se înțeleagă că US Open 2022 va fi ultimul turneu din cariera ei.

"E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată. Trebuie să recunosc că e timpul să merg mai departe. Este ca un subiect tabu. Apare și încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am putut discuta despre asta este terapeutul meu", a spus Serena pentru Vogue.

"Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează. Îmi va lipsi acea versiunea a mea, cea care juca tenis. Și-mi veți lipsi voi", a adăugat aceasta.

Chiar dacă este în pragul retragerii și a obținut o singură victorie în ultimele 14 luni, Serena are ca obiectiv să câștige cel de-al 24-lea Grand Slam din carieră la New York.

"Din păcate nu am fost pregătită pentru Wimbledonul din acest an. Și nu stiu dacă voi fi capabilă să câștig la New York. Dar voi încerca s-o fac. Și turneele premergătoare vor fi distractive", a conchis Serena.

Serena Williams a câștigat 73 de turnee la simplu în carieră, dintre care 23 au fost Grand Slam-uri, și a ocupat primul loc în ierarhia WTA timp de 319 săptamâni, scrie spotmedia.ro.