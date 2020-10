Serena Williams, în ipostaze senzaţionale. Tenismena și-a etalat formele la o sesiune foto în care a pozat în costum de baie

Nu este pentru prima dată când Williams își bucură fanii cu astfel ședințe foto. Tenismena obișnuiește periodic să pozeze pentru diferite reviste în pictoriale provocatoare.Serena nu a mai participat la vreun turneu de tenis după ce s-a retras de la Roland Garros înaintea de a disputa meciul din turul doi. La celălalt turneu de Mare Șlem disputat mai devreme, US Open, ea a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Victoria Azarenka.Serena Williams, în vârstă de 39 de an, are în palmares 23 de trofee câștigat la turneele de Mare Șlem. Ultimul l-a cucerit cu trei ani în urmă la Open-ul Australian.