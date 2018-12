Serena Williams a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului în SUA

Foto:ew.com

Serena Williams a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului în Statele Unite ale Americii de către agenția Associated Press. Tenismena a obţinut acest titlu pentru a 5-a oară în carieră. Serena le-a devansat în top pe gimnasta Simone Biles şi baschetbalista Arike Ogunbowale.



În 2018, tenismena americană nu a câştigat nici un trofeu, dar a jucat două finale la turneele de Mare Şlem de la Wimbledon şi US Open.



Tot în acest an, în luna martie, Serena Williams revenise în sport după o absenţă de 13 luni, cauzată de sarcină şi naşterea copilului, dar şi de unele complicaţii la plămâni, care au apărut după naştere.