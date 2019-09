SERENA, CREATOARE DE MODĂ: Tenismena şi-a lansat propria colecţie de haine

foto: people

Serena Williams îşi pregăteşte terenul după ce se va lăsa de tenis. La un important eveniment de modă organizat la New York, americanca şi-a prezentat propria colecţie de haine. Aceasta include articole vestimentare de diferite mărimi pentru perioada primăvară-vară. O mare parte din hainele prezentate este destinată doamnelor şi domnişoarelor cu forme proeminente.



" Îmi place moda. Am studiat mult. E o colecţie nouă. Dorim ca femeile să transforme frica şi neîncrederea în confidenţă şi curaj. Este motto-ul colecţiei noastre", a spus =tenismena, Serena Williams.



La sfârşitul prezentării, Serena a apărut în faţa publicului cu fiica sa, Olimpia.



Cea mai mică dintre surorile Williams are în palmares 72 de titluri WTA în carieră, dintre care 23 de Grand Slam, şi a fost lider în clasamentul mondial al circuitului profesionist feminin de tenis timp de 319 săptămâni.