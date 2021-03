Sere pline cu vitamine. Un bărbat din Dubăsari munceşte de dimineaţă până seara pentru a-şi bucura clienţii cu verdețuri

Sere pline cu vitamine. Pavel Terentiev din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, munceşte de dimineaţă până seara pentru a-şi bucura clienţii cu verdețuri și legume de sezon. Din banii adunați de la nuntă, bărbatul a reușit să-și pună pe roate o afacerea pur ecologică.''Cele mai gustoase vitamine de primăvară. Ne trezim de dimineaţă, pe la orele 7 şi începem ziua de lucru. Lucrăm de dimineaţa până seara.''Pavel Terentiev a început cu patru sere mai mici, iar ulterior a reuşit să construiască două solarii moderne unde creşte castraveţi, ridiche şi ceapă.''Toţi prietenii mei fiind plecaţi peste hotare şi văzând că eu doresc să rămân acasă în ţară şi să fac ceva, au decis să mă ajute şi m-au ajutat cu bani care şi cum au putut şi am construit aceste două sere frumoase.''Bărbatul susține că secretul unei roade bogate este în îngrăşămintele naturale.''Creştem ridiche şi ceapă verde fiindcă ea este rezistentă la frig, până la minus 8 grade, nu am probleme. Noi în fiecare toamnă folosim doar îngrăşăminte naturale de vaci şi mai mult niciun produs chimic.''Soţia legumicultorului spune că pandemia nu le-a afectat afacerea pentru că au promovat-o pe rețelele de socializare.''Am avut un succes, am vândut foarte repede şi mulţumesc la toţi care au fost la noi acasă, la care am livrat, care ne-au ajutat. Foarte mulţi vin, deja mulţi ştiu de noi şi de acasă vindem. 20, 30 de oameni pe zi cred că vin. ''În total, fermierul a investit în afacere 14 mii de euro.