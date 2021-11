Serbia va primi gaz din Rusia la preţul pe care-l plătea şi până acum

Serbia va primi gaz din Rusia, la un preţ de 270 de dolari pentru o mie de metri cubi, atât cât plăteşte şi acum. Anunţul a fost făcut de liderul de la Belgrad, Aleksandar Vucic, după o întâlnire, la Soci, cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin."Aș dori să vă exprim profunda recunoștință și apreciere față de dumneavoastră pentru sprijinul acordat țării noastre."Pentru Serbia, Rusia este singurul furnizor de gaze naturale. Ţara primeşte combustibil albastru prin Ucraina, Ungaria, iar din acest an - prin propriul gazoduct, prin Bulgaria. Anterior, Vucic a declarat că dacă nu va putea ajunge la un acord cu Moscova, Belgradul va trebui să plătească pentru o mie de metri cubi de gaz în jur de 800-900 de euro, un preţ inacceptabil, potrivit acestuia."L-am întrebat pe Serghei Lavrov, pe Vladimir Putin și pe viceprim-ministrul Iurie Borisov. Am cerut ca Serbia să aibă cel mai mic preț la gaz din Europa. Din fericire, am avut curajul să construim o conductă de gaz. Fără ea nu am fi avut nici gaz, nici electricitate. Ne-am fi spânzurat acum, aici, în faţa voastră."Ca o primă ofertă, Moscova i-a propus Serbiei un preţ de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz.În octombrie, după o serie de negocieri cu Gazprom, directorul furnizorului de stat de gaze naturale din Serbia declara că rezolvarea crizei energetice depinde doar de întâlnirea dintre Vucic şi Putin.