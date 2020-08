Seră modernă la Ungheni. Cinci agricultori au implementat tehnologii noi în creșterea răsadului de căpșuni

Cinci agricultori din Ungheni implementează tehnologii moderne în creșterea răsadului de căpșuni. Investiția i-a costat în jur de trei milioane de lei, dintre care mai mult de jumătate a fost un grant din partea USAID. Primul răsad va apărea deja la anul, iar cea mai mare parte din el va ajunge peste hotare. În pepiniera modernă, răsadul este crescut câteva luni, timp în care temperatura și umiditatea aerului este monitorizată non-stop.



"De exemplu, iată acum vedeţi, sunt rafale de vânt care ajunge şi până la 24 de metri. Este un algoritm care, la o anumită viteză de vânt maximă, nu permite ca sera să se rupă. Sera se închide la un anumit procent ca nici să nu se supraîncălzească aici", a spus agricultorul, Dumitru Plămădeală.



Agricultorii spun că, pentru început, vor folosi materialul săditor pentru propriile plantaţii, însă nu exclud că îl vor vinde şi altor colegi. Aşadar, primăvara viitoare fermierii vor scoate pe piaţă căpşuni mai mari şi mai aromate.



"Fructele vor fi de o calitate mai înaltă şi asta înseamnă că vor avea un aspect mai uniform, vor fi mai aproape de fructele adevărate, originale, ale soiurilor originale", a spus administratorul cooperativei de agricultori, Zinaida Plămădeală.



Pentru dezvoltarea afacerii, USAID a oferit un grant în sumă de 1,7 milioane de lei. Organizația are obiectivul de a dezvolta această ramură ca produsul să fie unul de calitate.



"În ţara noastră este prima pepinieră de acest nivel tehnologic. Materialul iniţial, plantele mamă, desigur că au fost importate, fiindcă materialul iniţial trebuie să fie fără virusuri, pentru ca, ulterior, şi noi, menţinând tot ciclul tehnologic să obţinem acele plante de calitate", a spus specialistul tehnic la USAID, Oleg Calestru.



Pepiniera are o suprafață de patru mii de metri pătrați și poate asigura cu material săditor în jur de 20 de hectare în fiecare an.