Senzaţional! Un tablou cumpărat în anii `60 cu 5 euro, scos acum la vânzare cu 13 milioane de lire sterline

O pictură a marelui Van Gogh, care a fost vândută în anii '60 cu echivalentul a cinci euro, va fi scoasă la licitaşie cu un preț ce pornește de la 13 milioane de lire sterline, adică 15,5 milioane de euro, după ce i-a fost confirmată autenticitatea, scrie digi24.ro.

"Țărancă din fața fermei", pictată în 1885, când artistul avea 33 de ani, cu patru ani înainte de a muri, ar fi una dintre primele lucrări pe care Van Gogh le-a scos la vânzare, potrivit The Art Newspaper.

The €15m #VanGogh: https://t.co/p51Sbu1j6A Peasant Woman in front of a Farmhouse (Paysanne devant une chaumière) #authenticated by the @VanGoghMuseum in #Amsterdam, which dates it to July 1885 being sold through #Dickinson #gallery @tefaf #fair in #Maastricht (7-15 March).