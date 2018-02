SENZAŢIONAL! O femeie face senzaţie pe internet la vârsta de 68 de ani! Prin blogul său a dovedit că stilul nu are vârstă

Suzi Grant, o fostă jurnalistă în vârstă de 68 de ani, face senzaţie pe internet cu un blog de fashion şi life style prin care şi-a propus să inspire şi să convingă alte femei că pasiunile nu ar trebui să se schimbe pe măsură ce îmbătrâneşti şi că nici nu trebuie să se comporte într-un anumit mod doar pentru a reflecta vârsta pe care o au.

Suzi Grant şi-a lansat blogul Alternative Ageing în 2014 cu scopul de a ajuta persoanele trecute de 50 de ani să trăiască mai sănătos şi mai fericit, să-şi îmbrăţişeze vârsta şi să fie conştiente că dorinţa de a fi la modă, de a se distra şi de a căuta aventuri este perfect normală în orice perioadă a vieţii, potrivit The Independent. „Există această idee învechită că femeile, odată ce ating «o anumită vârstă», trebuie să dispară, dar eu am ajuns la concluzia că trebuie să îmbrăţişezi trecerea timpului. Vreau să îmbătrânesc într-o manieră pozitivă, naturală şi cu siguranţă nu îmi doresc să fiu invizibilă“, a declarat femeia pentru Mirror.



De la lansarea blogului, unde împărtăşeşte trucuri de fashion, sfaturi de sănătate, filmări şi imagini, Grant şi-a câştigat o audienţă impresionantă. În prezent, fosta jurnalistă are peste 18.000 de fani pe Facebook şi Instagram, a lansat trei cărţi de succes şi a urmat cursuri pentru a deveni nutriţionist cu diplomă, scrie antena3.ro.



Grant, care a lucrat ca reporter şi prezentatoare inclusiv pentru BBC Radio 4 şi Sky News, este lăudată mai ales pentru imaginile în care îşi prezintă alegerile vestimentare îndrăzneţe şi vibrante şi fotografiile din călătoriile pe care le face în jurul lumii.

„Acum nu mă mai simt invizibilă, cum mi s-a întâmplat la 50 de ani, aşa că mi-am dorit să împărtăşesc cu voi tot ce am învăţat de-a lungul anilor pentru a putea şi voi să apucaţi viaţa de gât şi să vă bucuraţi din plin de ea, aşa cum fac eu. Mintea mea este mult mai ascuţită acum decât în urmă cu şase ani şi mă simt mai sănătoasă. Mă bucur că atât de mulţi oameni sunt curioşi să-mi afle gândurile şi sunt foarte mândră de comunitatea mea. Vreau doar să-i ajut să-şi accepte vârsta, să-i inspir să facă mici schimbări şi nu să aspire la o portretizare nerealistă despre cum ar trebui să fim, să-i fac să înţeleagă că trebuie să-şi trăiască viaţa frumos oricât de bătrâni ar fi. Nu-mi vine să cred că mai am doi ani şi împlinesc 70. Nu mă simt aşa şi sper că nici nu arăt aşa“, scrie Grant pe blogul său.