Semnalul analogic pentru TVR Moldova a fost suspendat

Postul de televiziune TVR Moldova nu mai poate fi recepționat cu o antenă obișnuită, deoarece transmisiunea prin semnal analogic a fost sistată. Potrivit președintelui Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României, Viorel Badea, acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că Societatea Română de Televiziune nu și-a achitat obligațiile contractuale față de Întreprinderea ”Radiocomunicații" de la Chișinău. Badea a declarat că situația priind suspendarea semnalului analogic pentru TVR Moldova este analizată de responsabilii de la București în regim de urgență.



"Vom vedea exact, care sunt cauzele care au determinat acest eșec a managementului televiziunii române în ceea ce privește emisia TVRM. Modul în care s-a acționat în acest fel, din punctul meu de vedere, nu fac altceva decât să fac un joc străin României și Republicii Moldova", a menţionat Viorel Badea, președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României.



La ședința Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României au participat și membrii Sindicatelor de la TVR.



"Am avut o ședință în Sindicatul nostru și am hotărât să sesizăm Direcția Națională Anticorupție după ce am aflat că președintele-director general al Societății Române de Televiziune, doamna Doina Gradea, a refuzat din martie 2020 și până în prezent să-și achite datoriile pe care le avea la Radiocomunicații din Republica Moldova, datoriile care în cuantum, am înțeles noi, de aproximativ 500 de mii de euro", a spus Cristi Godinac, șeful Sindicatului TVR.



Am sunat-o pe Doina Gradea pentru o reacție, dar ea ne-a spus că o poziție oficială la acest subiect va fi prezentată mai târziu, într-un comunicat de presă. Președintele Consiliului Audiovizual de la Chișinău, Ala Ursu-Antoci, a declarat că miercuri va avea loc o ședință la care va fi discutată situație în care se află TVR Moldova. Potrivit ei, mai multe detalii vor putea fi oferite abia după această întrunire. TVR Moldova poate fi recepționat, în continuare, prin semnal TV digital terestru.

În 2019, compania "Telestar Media" SRL, deţinătoarea licenţei de emisie a postului de televiziune Canal 2, care a renunţat la frecvenţa naţională, a recomandat instituţiilor responsabile să o atribuie Societăţii Române de Televiziune. În urma acestei declaraţii, pe site-ul TVR Moldova atunci a apărut un comunicat în care se spune că Televiziunea Română face toate demersurile oficiale pentru a recupera frecvenţa naţională de emisie, care va permite astfel, difuzarea postului TVR Moldova pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Televiziunea Română a obţinut frecvenţa naţională analogică pentru difuzarea, peste Prut, a canalului TVR Moldova la sfârșitul anului 2019.