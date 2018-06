Semnale de alarmă când inima nu funcţionează cum trebuie

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention, numai în SUA mor de inimă 610000 de oameni anual și atât femeile cât și bărbații sunt afectați de stilul de viață și trebuie să învețe să recunoască semnalele de alarmă pe care le transmite organismul, scrie feminis.ro.

Cunoașterea acestor 8 simptome îți poate salva viața.



1. Durere radiantă către mâna



Mulți bărbați simt o durere ascuțită pe mâna stângă, dar pe femei le dor ambele mâini, iar unele dintre ele spun că au simțit o durere neobișnuită în cot fix înainte de un atac de cord. Acest lucru se întâmplă deoarece durerea din inimă circulă prin nervi și creierul devine confuz, crezând că fix mâna te doare deși nu acesta este cazul.



2. Tușit care nu se oprește



Tușitul poate fi din mai multe motive, printre care poate reprezenta un semnal de boală cardiovasculară. Tusea persistentă care produce un lichid rozaliu ce conține sânge este deseori asociată cu afecțiuni de inimă, dar tusea în sine este un sub-simptom al unei afecțiuni mult mai grave și anume dispnee, adică pierderea bruscă a respirației.



3. Extremități umflate



Când inima nu mai bate bine, fluidul din vasele de sânge se duce către țesuturile mărginașe și din cauza gravitației, picioarele se umflă cel mai mult. Acest edem periferic apare la cele mai multe persoane cu probleme de inimă și este ceva foarte des întâlnitla pacienții cu probleme de inimă.



4. Lipsa poftei de mâncare și greața



Mulți oameni cu afecțiuni cardiace nu au poftă de mâncare și le este greață chiar și după numai câteva îmbucături. Motivul este acumularea de fluid în jurul ficatului și intestinele care nu mai funcționează corespunzător. Aceste simptome sunt deseori însoțite de dureri abdominale și dacă le ai pe toate o dată, ar trebui să te programezi de urgență la un medic.



5. Anxietate neobișnuită



Mai multe sutdii au arătat că oamenii care suferă de anxietate extremă când sunt tineri prezintă mari riscuri de a face o boală de inimă. Anxietatea poate fi cauzată fie de o viață foarte stresantă fie de acumularea mai multor atacuri de panică. Unele dintre efectele anxietății sunt tahicardia, tensiunea mare și pulsul mic.



6. Leșinul



Dacă simți că leșini s-ar putea să ai ceva probleme cu inima, deoarece când ea nu mai funcționează corespunzător fluxul de sânge blochează arterele și valvele se îngustează, iar dacă simți vreodată că te ia cu leșinul și nu mai poți respira, cheamă imediat un doctor.



7. Pielea devine palidă sau albăstruie



Acest simprom este mai rar, dar apare din cauza circulației reduse a sângelui și a unui număr scăzut de celule roșii și poate fi un semn că inima nu mai pompează cum ar trebui sângele. Șocul este principalul motiv din cauza căruia apare acest simptom. iar pielea palidă poate apărea pe tot corpul sua doar pe o parte, dar nu trebuie să intri în panică, deoarece poate fi vorba și despre anemie.



8. Iritații sau pete pe piele



Două studii independente, realizate de The Journal of Allergy and Clinical Immunology și Journal of the American College of Cardiology au arătat că eczemele sunt un factor de risc al afecțiunilor de inimă. Cei care au avut diverse eczeme au prezentat probabilitatea de a suferi de tensiune mare și colesterol rău în proporție de 48%, spre deosebire de restul, cu risc de doar 29% de a avea colesterol mărit. În plus, cei care aveau zona zoster prezentau riscuri cu 59% mai mari de a face un atac de cord.



Aceste simptome nu este necesar să apară la toți pacienții, dar se numără printre cele mai des întâlnite, însă ține minte că prevenția este mereu de preferat în locul tratamentului așa că menține un stil de viață sănătos cu exerciții încorporate în programul zilnic, fără fumat și băut excesiv, dacă vrei să eviți afecțiunile de inimă.