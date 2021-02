SEMNAL DE ALARMĂ! În Moldova nu există un aparat care să poată diagnostica cu precizie cancerul la copii

Irina Bordeianu are o fetiţă de 10 ani, care a fost diagnosticată cu o formă de cancer acum 8 ani."În 2013 ne pregăteam să ne ducem pentru prima oară la grădiniţă, şi aveam nevoie de nişte controale obişnuite, iar la un test de sânge au apărut nişte indicatori modificaţi. Un astfel de diagnostic este mereu şocant, chiar dacă înţelegi că ceva nu e în regulă cu micuţul tău, e ceva ce te demoralizează", a povestit Irina Bordeianu.Femeia ne-a povestit că au trecut prin multe etape, până când fetiţa s-a vindecat: "Tratamentul la spital a durat aproximativ 9 luni, apoi am trecut la tratament ambulator. E greu de exprimat prin cuvinte prin ce trece copilul în timpul acestui tratament".Potrivit datelor statistice, rata de vindecare a cancerului la copii e de peste 80%."Poate a fi o problemă cumva la noi, problema se numeşte cancerofobie, lumea se teme să vorbească despre asta, nu cumva să am şi eu sau nu cumva să aibă cineva din cunoscuţii mei, dar noi trebuie să înţelegem că cancerul este o maladie, da ea este odioasă, da ea este complicată, tratamentul este dificil, greu, dureros, costisitor, dar este o maladie prin care trebuie să treci", a declarat Natalia Vîlcu-Bajurean, preşedintele asociaţiei obşteşti „Viața fără leucemie”.În ţară sunt doar două secţii care se ocupă de copiii bolnavi de leucemie, cea de hematologie şi cea oncopediatrică de la Institutului Oncologic."Aici se tratează toţi copiii cu maladii oncologice care trăiesc în Republica Moldova. Maladiile sunt totuşi mai mult de leucemie acută, care ocupă primul loc, tumori cerebrale care al doilea loc şi al treilea loc, maladiile limfoamelor. În fiecare an, noi luăm în fiecare an aproximativ 85 - 90 de pacienţi primari diagnosticaţi", a menţionat Irina Plaschevici, şefa secţiei Hematologie pentru copii din cadrul Institutului Oncologic.Potrivit medicilor de la Institutul Oncologic, în prezent, în secţia hematologie sunt internaţi 23 de copii, iar în cea oncopediatrică - 10.