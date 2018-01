Selecţionerul naţionalei de fotbal Alexandru Spiridon este mulţumit de cantonamentul din Turcia

Noul selecţioner al naţionalei de fotbal a Republicii Moldova, Alexandru Spiridon, este mulţumit de ”tricolori”, chiar dacă aceştia au pierdut amicalul cu Coreea de Sud. Antrenorul susține că a făcut deja cunoştinţă cu fiecare fotbalist.



"Am adunat multă informaţie. Foarte bine că am avut acest cantonament. Sunt satisfăcut de el. Toţi s-au adunat din concedii şi starea lor fizică era nu la acel nivel care trebuie. Acum, cred că ei sunt destul de mobili. Au arătat acest lucru şi în meciul cu un participant al Campionatului Mondial de fotbal. Asta informaţie pentru toţi criticii care spun că am jucat prost", a spus Alexandru Spiridon, selecţioner Moldova.



Selecţionerul susţine că în al doilea amical băieţii vor avea o prestaţie mult mai bună. Reprezentativa ţării noastre va juca al doilea meci sub conducerea lui Alexandru Spiridon cu formația similară a Azerbaidjanului.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în 2001, când Spiridon era la primul său mandat la ”naţională”. Atunci, echipa noastră s-a impus cu 2-0.



"Mai mult ne gândim la jocul nostru. În meciurile cu echipele de talia noastră nu vrem să depindem de adversar. Ne vom strădui noi să dictăm condiţiile jocului. Aş dori cât mai degrabă să înceapă campionatul, pentru că aş vrea să văd fotbaliştii. Cred că este un potenţial mai mare decât gândesc microbiştii, mai ales cei care critică", a mai spus Alexandru Spiridon, selecţioner Moldova.



Meciul Moldova - Azerbaidjan se va disputa marţi seara, în Antalia, cu începere de la ora 18:00.