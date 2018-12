Selecţionerul Lagerback: Naţionala Norvegiei a făcut câţiva paşi foarte mari

, scrie agerpres.ro. "Sunt relativ mulţumit. Întotdeauna poţi mai mult, dar noi nu doar că am obţinut rezultate bune. După părerea mea, am făcut câţiva paşi mari în felul în care jucăm, mai ales în ce priveşte apărarea", a afirmat Lagerback, în vârstă de 70 de ani, un antrenor pe care Reuters îl numeşte "pragmatic"."Trebuie să fim mai eficienţi în faţa porţii, dar am reuşit foarte bine să ajungem în careul advers. Jucătorii s-au descurcat foarte bine şi muncesc mult, noi am creat o echipă bine organizată", a spus tehnicianul suedez.El a fost numit în acest post pentru a repeta succesele cu Suedia şi Islanda, pe ultima transformând-o într-o echipă redutabilă, capabilă să atingă sferturile de finală la EURO 2016, după ce a eliminat Anglia în optimi.Lagerback foloseşte aceeaşi formulă, muncă multă şi apărare bine organizată, şi a câştigat grupa sa din Liga Naţiunilor, promovând în Seria B a competiţiei şi asigurându-şi prezenţa într-un play-off pentru EURO 2020, în cazul în care nu se va califica din preliminariile clasice."Fundaţiile sunt identice în cea mai mare parte. Au fost unele schimbări în ce priveşte tactica, dar lucrurile rămân foarte asemănătoare. În atac, depinde de jucătorii pe care-i avem, dar încercăm să existe cât mai multă variaţie", a explicat Lagerback."Întotdeauna există discuţii despre felul în care trebuie jucat fotbalul, dar nu există nimic cu adevărat nou sub soarele fotbalului. Cea mai mare schimbare pe care am apucat-o este că jocul a devenit tot mai rapid", a adăugat el.Lagerback speră că la meciurile de acasă din preliminariile EURO 2020 echipa sa va fi susţinută de mai mulţi suporteri decât până acum."Atmosfera a fost mai pozitivă în ultima perioadă, chiar dacă n-am jucat meciurile cu stadionul plin. Sperăm însă că fanii vor veni şi ne vor susţine", a spus selecţionerul unei echipe care a fost ultima oară la un turneu final la EURO 2000."Chiar dacă întâlnim o echipă ca Spania (în preliminariile EURO 2020 - n. r.), avem o şansă să câştigăm (...). Ne vom pregăti cum se cuvine şi sperăm că ne vom lupta pentru locul 1 sau locul 2", a spus selecţionerul, care va întâlni în calificări şi Islanda, din grupă mai făcând parte Malta şi Insulele Feroe.Lagerback a spus că are multă energie şi nu se gândeşte încă la retragere."Am un contract pentru anul viitor şi pentru play-off, aşa că dacă federaţia nu mă dă afară, am de gând să fiu aici", a afirmat el.