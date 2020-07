Selecționerul Engin Firat are planuri mari şi vrea să testeze circa 35-40 de jucători

Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va avea parte de o toamnă incendiară, cu cel puțin 8 meciuri de disputat. Selecționerul Engin Firat este convins că partidele din Liga Națiunilor, dar și amicalele cu Italia și Rusia va oferi șansa unui număr mare de jucători de a-și "betona" locul în selecționată pentru mult timp înainte."Când am venit la echipa națională a Republicii Moldova, am spus că trebuie să am în lot 30-45 de jucători. Oamenii întrebau de ce am nevoie de atât de mulți jucători. Acum, oamenii vor înțelege de ce. Eu voi putea să văd care jucători sunt mai bine pregătiți fizic, să schimb tactica de joc, să schimb unii jucători pe aceeași poziție în teren.", a spus ENGIN FIRAT, selecționer, R. Moldova."Tricolorii" vor juca amicalul cu Italia pe 7 octombrie, la Parma, iar cel cu Rusia - pe 12 noiembrie, la Chișinău. Engin Firat susţine că și-a dorit foarte mult în calitate de adversari echipe clasate cât mai sus în topul FIFA."Dacă joci doar cu echipe de top, înveți multe. Este cum ai merge la universitate: dacă te vei duce la cel mai bun profesor, vei învăța mai multe. Grecia, Slovenia și Kosovo joacă toate cu mijlocași-dreapta și mijlocași-stânga, cu pase scurte, având fotbaliști foarte rapizi. Dacă priviți atent, Rusia are același stil de joc, iar Italia posedă acest stil la perfecție.", a zis ENGIN FIRAT, selecționer, R. Moldova.Selecționerul consideră că Liga Națiunilor îi va permite să afle mai multe despre potențialul echipei și să stabilească obiectivele pentru viitor."Pentru noi, este timpul să progresăm de la meci la meci, să acumulăm experiență. Trebuie să pregătim foarte bine mai ales jucătorii tineri de următoarele preliminarii.", a menţionat ENGIN FIRAT, selecționer, R. Moldova.Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova nu a mai jucat din ianuarie. Atunci, "tricolorii" au fost învinși de reprezentativa Suediei cu 0-1 într-un amical disputat la Doha, în Qatar.