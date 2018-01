Selecţionata Moldovei la fotbal a remizat în meciul amical disputat cu echipa Azerbaidjanului

Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a remizat cu Azerbaidjanul în al doilea amical disputat în acest an. Partida din Antalia s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Reprezentativa țării noastre a avut mai multe ocazii de a înscrie: prin Dedov, Ambros, Posmac și Spătaru, însă până la urmă scorul de pe tabelă a rămas neschimbat.

"Am fost mai aproape de victorie decât ei. Posibil eu avut posesie mai multă, dar pe propria jumătate și la mijlocul terenului. Dar nu în apărarea noastră. Noi am jucat bine pe contraatac și am avut câteva atacuri poziționale foarte bune. Azerbaidjanul în afara unei semiocazii din prima repriză nu mai avut nicio ocazie la poarta noastră", a spus Alexandru Spiridon, selecţionerul Moldovei.

"A fost un meci foarte interesant, am primit o plăcere. Am jucat bine, am creat multe ocazii. Suntem mulțumiți de jocul prestat, însă nu și de rezultatul obținut", a declarat atacantul Vladimir Ambros.

"Tricolorii" și-au încheiat astfel primul cantonament sub comanda noului selecționer, Alexandru Spiridon.

În Antalia, naționala Moldovei a mai disputat un meci amical. Pe 27 ianuarie, ai noștri au pierdut partida cu Coreea de Sud, scor 0-1.