Şeicul care deţine MAŞINI ce par desprinse din FILMELE SF. Printre ele, un SUV BIZAR cu zece roţi (VIDEO)

Un şeic din Emiratele Arabe Unite a transformat un camion militar de transport şi un jeep în cel mai mare SUV din lume. Maşina are 10 roţi, 11 metri lungime, 24 de tone, iar sub capotă are un motor diesel de 15.2 litri de 600 de cai putere.

Miliardarii din Emiratele Arabe Unite sunt cunoscuţi pentru excentricitatea lor, însă şeicul Hamad bin Hamdan al Nahyan se distinge printre superbogaţi cu o colecţie atipică de maşini.

Potrivit revistei Money, citată de promotor.ro, şeicul aparţine uneia dintre cele şase familii conducătoare din Emiratele Arabe Unite. Cu o avere estimată la peste 20 de miliarde de dolari, Hamad bin Hamdan al Nahyan (63 de ani) nu este doar unul dinte principalii magnaţi ai petrolului din Emirate, ci şi posesorul unei colecţii impresionante de monştri pe patru roţi.

Apetenţa sa pentru maşini stranii, modificate şi hibride este celebră în lumea colecţionarilor auto.