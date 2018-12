Şeful unei organizaţii mafiote din fosta URSS a fost condamnat la 45 de ani de închisoare

, a anunţat un procuror federal din Manhattan, la New York, relatează AFP, citează agerpres.ro Organizaţia condusă de Razhden Shulaya, Shulaya Enterprise, făcea parte din confreria criminală "Vory v Zakone", literal "hoţi în lege", o organizaţie ultra-ierarhizată, moştenită din epoca sovietică, din rândul căreia mai mulţi membri au fost condamnaţi recent în Franţa.Activă în cartierul Brooklyn, Shulaya Enterprise avea numeroase activităţi ilicite potrivit justiţiei americane: jocuri de noroc, uzurpare de identitate, fraude cu cărţi de credit, extorcări, spălare de bani, dare de mită şi administrarea de bordeluri.Fotografii prezentate la proces arată cum l-a atacat brutal pe unul dintre locotenenţii săi căzut în dizgraţie."Shulaya, 'hoţ în lege', este un hoţ confirmat şi a fost pe bună dreptate condamnat la o pedeapsă grea", a declarat procurorul federal din Manhattan, Geoffrey Berman, într-un comunicat făcut public după pronunţarea sentinţei.Shulaya Enterprise, dintre membrii căreia nu mai puţin de 34 au fost ridicaţi de poliţia din New York în 2017, a păstrat legăturile cu ţările de origine ale membrilor, precum Georgia, Ucraina sau Rusia. Ei mergeau în aceste ţări cu regularitate, aveau asociaţi şi trimiteau bani, potrivit procurorului.La New York, Shulaya era activă în special în Brighton Beach, un cartier din Brooklyn cu o numeroasă populaţie rusofonă. Însă reţeaua sa avea activităţi şi în Pennsylvania, în Nevada şi în alte ţări.În septembrie, cel care a fost identificat drept principalul său locotenent, campionul de box georgian Advantil Khurtsidze, supranumit uneori şi "mini Mike Tyson", a fost găsit vinovat de două capete de acuzare la proces, fiind condamnat la 10 ani de închisoare de justiţia americană.