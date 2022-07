Şeful statului susţine că au avut loc scurgeri de informaţii în ceea ce vizează reţinerea deputatului Marina Tauber

Şeful statului susţine că au avut loc scurgeri de informaţii în ceea ce vizează reţinerea deputatului Partidului "ŞOR", Marina Tauber, dar şi a percheziţiilor de la sediul formaţiunii. La o emisiune TV, Maia Sandu a spus că atât Ilan Şor, care de altfel la începutul acestei săptămâni a premeditat aceste evenimente, cât şi Marina Tauber, ştiau ce urma să se întâmple de la oameni din sistem. Potrivit preşedintelui, anume angajaţi ai organelor de drept le-au vândut informaţiile respective. Sandu susţine că Procuratura Generală a iniţiat o anchetă şi urmează să identifice de unde au avut loc aceste scurgeri de date."Este o dovadă în plus că în instituţiile de drept, procuratură, instanţă de judecată, sunt oameni care au vândut această informaţie şi i-au prevenit pe cei care sunt vizaţi de anchetă, unii dintre ei au reuşit să fugă din ţară."Contactată telefonic, Mariana Cherpec, procurorul responsabil de relaţiile cu mass-media din cadrul Procuraturii Generale, ne-a confirmat că a fost deschisă o anchetă în acest caz. Astfel, sunt investigate circumstanţele în care au avut loc scurgerile de informaţii şi de unde au aflat Ilan Şor sau Marina Tauber despre acţiunile procurorilor.Între timp, Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio în care, potrivit instituției, reprezentanți ai Partidului ”ȘOR” discută despre diferite sume transferate din Viena, Monaco sau Dubai. CNA nu menţionează în ce perioadă au fost interceptate convorbirile. În una dintre înregistrări, un bărbat i se adresează altuia cu numele Ilancik. Cei doi vorbesc despre mai multe sume aduse de un oarecare Vitea, despre care CNA nu menţionează ce rol avea în schemă.”Ilancik, ai câteva minute? Deschide Telegramul, ai căști? Hai să scriem în primul rând ce a adus ieri Vitea. Deci, ieri, Viena - 220.002, 15.645, 103 și Monaco 78.080 și ceva a fost stins din datorie. 64.353 am închis din datorie, corect? Acum adunăm toate aceste cifre. Egal 481.080, asta a adus ieri Vitea.”Iar într-o altă interceptare, CNA susţine că alți bărbați discută despre onorariile interpreților ruși aduși la Chișinău la un concert organizat cu ocazia Zilei Absolventului. Unul dintre ei se arată nedumerit de suma mare pe care trebuie să o primească Filip Kirkorov. De altfel, la şedinţa de joi a Parlamentului, când i-a fost ridicată imunitatea deputatei Marina Tauber, procurorul general interimar a declarat că anume Partidul "ŞOR" ar fi plătit interpreţii care urmau să participe la concertul din 19 iunie, fără a indica asta în raportul privind cheltuielile formaţiunii.”- 200 pentru Filea? Filea 200 pentru ce?- Iată pentru tot.- Înțeleg că în regim standard 100.- Între 80 și 100.- Și pentru stres a dublat la 200. Euro sau dolari? 200 de mii de dolari pentru jumătate de oră?”Marina Tauber a fost reținută joi pentru 72 de ore. Asta după ce a rămas fără imunitate parlamentară, la solicitarea procurorului general interimar. Potrivit lui Dumitru Robu, în 19 iulie, în privinţa Marinei Tauber a fost pornită urmărirea penală pe faptul falsificării raportului financiar al Partidului "ŞOR" pentru primul semestru al acestui an. Cauza penală a fost anexată la un alt dosar pornit în ianuarie, care se referă la finanţarea ilegală a formațiunii la alegerile locale noi din municipiul Bălți din noiembrie 2021. Dumitru Robu susţine că în primele şase luni ale anului Partidul "ŞOR" a suportat cheltuieli de 20 de milioane de lei, iar în raportul prezentat la CEC a indicat suma de 1,7 milioane. Tot joi, au avut loc şi percheziții la sediul Partidului ”ȘOR” din Chişinău, dar şi la alte adrese care au legătură cu reprezentanţi ai formaţiunii. Liderul formaţiun ii, Ilan Şor, dar şi Marina Tauber au spus că tot ce se întâmplă are loc la comanda conducerii ţării pentru a-i reduce la tăcere. Preşedinţia a anunţat că nu va comenta aceste acuzaţii, iar cei de la PAS au declarat că aşteaptă finalitate în aceste dosare.