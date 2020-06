Şeful statului s-a întâlnit cu reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Despre ce au discutat oficialii (VIDEO)

Şeful statului Igor Dodon s-a întâlnit cu reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting, care se află într-o vizită de lucru de trei zile în ţara noastră. La şedinţă a participat şi șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch.

În cadrul şedinţei, oficialii au discutat despre un spectru larg de chestiuni privind agenda actuală a reglementării conflictului transnistrean.

"Am discutat un spectru larg de chestiuni privind agenda actuală a reglementării conflictului transnistrean. În special, am vorbit despre problemele circulației libere a cetățenilor noștri peste Nistru, despre funcționarea sistemului bancar, telecomunicațiilor etc.