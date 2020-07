Şeful statului s-a întâlnit cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Moldova (VIDEO)

"În cursul dialogului am abordat o serie de chestiuni legate de aprofundarea parteneriatului strategic. Am remarcat dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale și am pledat pentru consolidarea lor pe viitor. În mod special, am discutat despre acțiunile întreprinse de autoritățile ambelor state în vederea combaterii răspândirii virusului de tip nou COVID-19, exprimându-ne regretul vizavi de tendința negativă înregistrată în anumite regiuni ale Europei.", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.