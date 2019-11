Şeful statului Igor Dodon îl propune pe Ion Chicu la funcţia de PREMIER (VIDEO)

Şeful statului Igor Dodon l-a desemnat pe consilierul prezidenţial Ion Chicu la funcţia de premier. Chicu are la dispoziţie 15 zile pentru a forma lista cabinetului de miniştri şi pentru a o propune Parlamentului.

"Decizia oficială ca urmare a consultărilor de azi cu fracţiunile parlamentare. Am sperat că va fi coaliţia dintre PSRM şi ACUM, aţi văzut poziţia categorică a celor din ACUM. Cred că abordarea celor din ACUM este de a merge la anticipate. PDM tot nu vede posibilitatea să facă coaliţie, iar Partiduş ŞOR vrea anticipate. Ca preşedinte am decis să înaintez o candidatură la funcţia de premier. Socialiştii sunt gata să voteze candidatura propusă de mine. Această persoană are 15 zile pentru a forma lista cabinetului de miniştri şi să meargă la Parlament. Dacă nu va obţine votul majorităţii, ţara va fi aruncată în alegeri parlamentare anticipate.", a declarat Igor Dodon.

În cadrul briefingului de presă, Igor Dodon a citit şi decretul de demitere a Guvernului Sandu.

PUBLIKA.MD precizează că declaraţiile lui Igor Dodon vin după ce PSRM a anunţat crearea unui Guvern tehnocrat. "Am constatat nedorința colegilor din blocul ACUM de a menține coaliția de guvernare. Ei s-au declarat categoric împotriva propunerii de a construi un nou Guvern, după aceleași principii, cu aceeași viziune de guvernare, dar cu oameni noi, aleși prin consens. Așadar, de azi anunțăm că fracțiunea PSRM trece în regimul de formare a unui nou Guvern, cu participarea Președinției și a altor fracțiuni parlamentare", se arată în mesajul socialiştilor.