Şeful secţiei COVID-19 de la Spitalul Raional Cahul, Anatolii Malcov, a DEMISIONAT: Plecarea mea este un strigăt de ajutor

"Cea mai mare problemă este că am lucrat singur două luni cu 55 de oameni. Zilnic supravegheam pacienții, le dădeam tratament. Cineva are temperatura corpului ridicată. Noi avem mulţi pacienţi cu boli cronice precum diabet zaharat, cancer. Plecarea mea este un strigăt de ajutor", a declarat Anatolii Malcov.Zilnic, în spital ajung până la 17 bolnavi. Secţia COVID-19 nu este împărţită aşa cum prevăd protocoalele medicale, iar riscul ca personalul să se infecteze este ridicat."Am fi putut, fără mari cheltuieli, în două ore, să schimbăm două uşi şi să creăm o zonă roşie şi una galbenă. De trei zile mi se spune că mâine se va face, dar nimic nu se schimbă. Uşile saloanelor nu se încuie. Pacienţii şi personalul medical interacţionează. Este un dezastru ce se întâmplă", a precizat fostul şef al secţiei COVID-19 a spitalului din Cahul."Ceea ce spunea domnul Malcoci, cu 55 de pacienţi, durează a cincea zi, atunci când am avut un val mare şi am avut nevoie de o perioada de timp de câteva zile pentru a trece la scenariul doi", a explicat Oleg Creciun, director Spitalul Raional Cahul."Este instituită o comisie de evaluare şi suport care se va deplasa la Cahul pentru a veni cu opinii imparţiale privind ceea ce se întâmplă la Cahul", a declarat Svetlana Lupu, şef direcţie Ministerul Sănătăţii.O situaţie complicată e şi la Spitalul Raional din Ceadîr-Lunga, unde numărul de paturi din secţia COVID-19 a fost suplimentat, însă personalul medical a rămas acelaşi."Ne confruntăm cu o lipsă de lucrători medicali. Am plasat anunţuri pe reţelele de socializare şi i-am invitat pe toţi doritorii, cu sau fără studii medicale, să ne ajute să luptăm cu acest virus. Avem, deja, primele rezultate", a precizat Natalia Popazoglo, director Spitalul Ceadîr-Lunga.