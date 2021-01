Şeful ocolului silvic Căpriana este cercetat pentru împuşcarea a doi căţei, pe care i-a crezut vagabonzi

Caz șocant la Strășeni. Șeful ocolului silvic Căpriana a împușcat mortal un cățel, iar pe altul l-a rănit. Proprietarii patrupezilor, locuitori ai satului, susțin că focurile de armă au fost trase la doar 20 de metri de gospodăria lor. Potrivit acestora, totul s-ar fi întâmplat miercuri în jurul orei 12:00, chiar sub ochii lor. Cei care au ţintit erau doi pădurari şi șeful lor.”Ziua amiaza mare, înarmat și încă cu doi pădurari, au venit în fața noastră și au împușcat doi câini. Câinii noștri care se aflau la 20 de metri de la gardul nostru. Unul mortal, al doilea împușcat în cap, sângele curgea din amândouă urechi”, spune stăpâna câinelui ucis.Unul dintre martorii incidentului, susține că a încercat să discute cu cei trei, însă, toți s-au arătat indignați și au părăsit locul faptei.”Comportament neadecvat. Eu sper să fie trași la răspundere, să fie retrase armele și să fie concediați. Azi vin în curtea noastră și împușcă, mâine o să vină în curtea vecinilor și o să împuște fără de lege”, a declarat stăpânul patrupezilor.Şeful ocolului silvic spune că a crezut că erau câini vagabonzi, mai ales că tocmai se aflau într-o misiune în acest scop.”Noi am tras în general, la 200 de metri, dar el a mers oleacă până în drum și acolo unde a căzut e 100 de metri de la casă.- Dumneavoastră ați tras focurile?- Eu împreună cu paznicii de vânătoare. Trei ori patru undeva. Am tras și unul și altul.”Autoritățile locale spun că nu este prima oară când se întâmplă asemenea cazuri la ei în sat."La moment, noi primăria Căpriana ca autoritate publică locală nu avem emisă vreo decizie a consiliului sau vreo dispoziție a primarului ce se referă la împușcarea câinilor. Nu suntem în secolul 15 când să emitem așa o dispoziție", a declarat primarul satului Căpriana, Ion Scutaru.Cei de la Întreprinderea silvo-cinegetică din Strășeni susţin că ştiu despre caz."Colectivul ocolului Căpriana efectua o razie în fondul forestier, unde căutau sau erau cu scopul de a identifica acele haite de câini hoinari care sunt plasați la voia soartei de oameni, pe lângă gunoiște. Noi o să luăm măsurile respective doar după ce autoritățile competente pentru examinarea cazului vor efectua ancheta dânșilor", a spus Sergiu Chihai, inginer-șef la Întreprinderea silvo-cinegetică StrășeniCei de la protecţia animalelor nu sunt de acord cu această modalitate de luptă cu maidanezii.”În centrul satului, în ziua mare, cum s-a întâmplat la Căpriana, este împușcat un câine, astfel de acțiuni nu mai pot fi acoperite de nicio lege. Aici suntem în prezența la trei infracțiuni”, a declarat preşedintele partidului PONA, Ion Dron.Cazul a fost înregistrat la poliție și urmează a fi investigat. Persoana vinovată riscă până la 1500 de lei amendă și suspendarea permisului de port armă pe un termen de până la cinci ani.