Șeful NATO: „Suntem în faza acută a războiului. Putin vrea să ocupe întregul Donbas”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reieterat miercuri, la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe din cadrul alianței, că președintele Vladimir Putin vrea să controloze întreaga Ucraină, dar mai ales să ocupe regiunea estică a țării, Donbasul, subliniind că războiul a intrat "în faza acută".

„Nu am văzut niciun indiciu că președintele Putin și-a schimbat ambiția de a controla întreaga Ucraină și de a rescrie ordinea internațională”, a afirmat șeful NATO, în fața reporterilor, potrivit BBC News. Secretarul general a precizat că NATO trebuie să sprijine Ucraina, să mențină sancțiunile impuse Rusiei și să își consolideze propriile capacități de apărare, dar și mijloacele de descurajare.

Stoltenberg a explicat că acest conflict ar putea dura mult timp „și trebuie să fim pregătiți pentru asta”.

„În primul rând, acest război trebuie să se încheie acum, iar președintele Putin trebuie să îl încheie prin retragerea trupelor și a forțelor sale, să înceteze să mai atace țări independente și suverane precum Ucraina și să se așeze la masă cu bună credință pentru a găsi o soluție politică.

Dar, în același timp, trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că acest lucru poate dura mult timp, multe luni sau chiar ani”, a arătat șeful NATO, potrivit The Guardian.

„Cred, de asemenea, că, indiferent de momentul în care se va încheia războiul, acest lucru are implicații pe termen lung pentru securitatea noastră. Pentru că am văzut brutalitatea. Am văzut dorința președintelui Putin de a folosi forța militară pentru a-și atinge obiectivele. Invazia Ucrainei a fost un semnal de alarmă.

Dar asta s-a întâmplat în 2014. Așa că, începând cu 2014, am pus în aplicare cele mai importante consolidări ale apărării noastre colective. Așadar, NATO era de fapt destul de bine pregătită atunci când Rusia a invadat Ucraina pentru a doua oară, iar în ziua invaziei ne-am activat planurile de apărare și am desfășurat mii de trupe suplimentare în partea estică a alianței”, a spus Stoltenberg.

„Uciderea civililor este crimă de război”, a insistat șeful NATO, referindu-se la atrocitățile comise de soldații ruși în orașele din nordul regiunii Kiev, în special în Bucha. De asemenea, Stoltenberg a reiterat ceea ce a declarat cu o zi înainte, și anume că Rusia se va concentra, de acum înainte, pe ocuparea întregului Donbas, zonă ce cuprinde regiunile Luhansk și Donețk.

Acesta a mai declarat reporterilor că NATO a sprijinit Ucraina timp de mai multe luni, atât cu instruire, cât și cu echipamente, ceea ce a făcut diferența pe teren. „De la începutul invaziei, aliații și-au intensificat sprijinul. De asemenea, mă aștept ca miniștrii, atunci când se vor întâlni astăzi și mâine, să discute despre modul în care putem sprijini în continuare Ucraina.

Aliații furnizează Ucrainei atât sisteme antitanc, sisteme antiaeriene, dar și diferite tipuri de sisteme de arme avansate, precum și sisteme de arme ușoare și grele”, a afirmat șeful NATO.

Acesta a continuat spunând că nu vrea să detalieze „exact ce fel de echipamente de armament furnizează aliații”, dar că „totalitatea acestora este semnificativă”. Unul dintre subiectele reuniunii NATO este un „noul concept strategic”. Secretarul general al alianței a explicat că acesta va „aborda noua realitate de securitate cu care ne confruntăm”.

„Conceptul strategic va fi foaia de parcurs pentru NATO. Cum să abordăm o lume mai periculoasă și cum să ne asigurăm că vom continua să protejăm și să apărăm toți aliații NATO.

În cadrul conceptului strategic, trebuie să abordăm consecințele de securitate ale acțiunilor agresive ale Rusiei, schimbarea echilibrului global de putere, consecințele de securitate ale unei Chine mult mai puternice și provocările pe care Rusia și China le produc împreună la adresa unei ordini internaționale bazate pe reguli și valori democratice.

Vom stabili strategia privind modul de abordare a terorismului cibernetic, hibrid și a terorismului, precum și a consecințelor schimbărilor climatice asupra securității”, a precizat Stoltenberg.