Șeful misiunii OSCE spune că partenerii externi urmăresc cu atenție evoluțiile pe scena politică din țara noastră

Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, s-a întâlnit astăzi cu șeful misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch.

Interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind ultimele evoluții în problema transnistreană, accentuând importanța asigurării unui proces transparent privind găsirea soluției politice în reglementarea transnistreană. Părțile au subliniat că această soluție trebuie să fie una de consens larg, susținută de întreaga societate, inclusiv de partidele de opoziție. Președintele PDM a exprimat toată deschiderea pentru cooperare în aces sens. Pavel Filip și Claus Neukirch au discutat, de asemenea, despre momentul politic actual și rolul important al opoziției într-o societate democratică. Șeful Misiunii OSCE a spus că partenerii externi urmăresc cu atenție evoluțiile de pe scena politică din țara noastră. Oficialii au menționat că Republica Moldova trebuie să se bazeze pe statul de drept și nu pe abordări politice.

"Am avut astăzi o discuție productivă cu șeful misiunii OSCE Claus Neukirch. Am abordat subiecte legate de securitate regională și am exprimat îngrijorările noastre la acest capitol.