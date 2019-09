Șeful misiunii diplomatice a României la Kabul, salvat de forțele afgane în timpul atacului terorist

Radu-Nicolae Gîmbuțan, șeful misiunii diplomatice române la Kabul, a fost escortat de forțele afgane în timpul atacului din capitala Afganistanului, soldat cu moartea a 21 de oameni. De asemenea, un angajat al Ambasadei României în Afganistan a murit, iar un coleg de-al său a fost rănit, scrie libertatea.ro.

Atacul sinucigaș, revendicat de talibani, a avut loc luni seara, în jurul orei 22, în Kabul, la scurt timp după o întâlnire a președintelui Ashraf Ghani cu emisarul american Zalmay Khalilzad pe tema proiectului de acord de pace cu insurgenții afgani. Nu mai puțin de 21 de oameni au murit, iar alți aproape 120 au fost răniți în urma atacului.

De asemenea, un angajat al misiunii diplomatice române în Afganistan a murit, iar un coleg de-al său a fost grav rănit. Bărbatul urmează să fie transferat cât de curând în Europa, în funcție de evoluția stării sale de sănătate, a precizat ministrul de Externe, Ramona Mănescu.

Românul ucis în lupta împotriva talibanilor avea 43 de ani. Bărbatul a reușit să-i țină la distanță pe insurgenți cu prețul propriei vieți. Radu-Nicolae Gîmbuțan, șeful misiunii diplomatice române la Kabul, a fost escortat de forțele afgane în timpul atacului terorist, așa cum reiese dintr-o imagine publicată pe Twitter de agenția afgană de știri Pajhwok. Diplomatul român a fost dus într-o bază militară NATO din apropiere, scrie presa din România.

#Romanian Amb to #Kabul rescued from #GreenVillage by Afghan security forces, after suicide attack in PD9 #Kabul city last night. pic.twitter.com/82gqbSipND