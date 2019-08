Șeful interimar al Procuraturii Anticorupţie, Eduard Varzar, a vrut să obţină licenţa de avocat, OCOLIND LEGEA

A jurat să respecte legea, dar a încălcat-o atunci când la mijloc erau interese personale. Vorbim despre şeful interimar al Procuraturii Anticorupţie, Eduard Varzar. Mai exact, în 2016, pe vremea când era procuror la Procuratura Anticorupţie, a vrut să obţină licenţa de avocat, fără examen, şi cu încălcarea legislaţiei.

Cererea lui a fost însă respinsă de Comisia de licenţiere a Uniunii Avocaților. El însă a insistat să meargă mai departe şi împreună cu alţi câţiva procurori şi un judecător au dat, anul trecut, în judecată comisia, precum şi Ministerul Justiției.

Dar nici de această dată nu i-a mers. Am încercat să luăm legătura cu Eduard Varzar, pentru a ne oferi mai multe detalii despre această situaţie, dar este de negăsit.

Potrivit Legii cu privire la avocatură, procurorii şi judecătorii pot obţine licenţa de apărător fără să susţină examenul de calificare, dacă au cel puţin zece ani de experienţă în muncă.

O altă condiţie este ca aceştia să demisioneze din funcţiile pe care le deţin cu jumătate de an înainte de depunerea cererii pentru obţinerea licenţei de avocat. În 2016, însă, Eduard Varzar voia să devină cu orice preţ avocat, dar nu a renunţat la funcţia de procuror, aşa cum spune legea. Prin urmare, Comisia de Licențiere a respins cererea lui Varzar.

El însă nu s-a oprit aici şi a atacat această decizie a comisiei în judecată. Atât prima instanţă, cât şi Curtea de Apel, dar şi Curtea Supremă de Justiţie au respins recursul lui Eduard Varzar calificându-l drept inadmisibil. Preşedintele Comisiei de licenţiere din cadrul Uniunii Avocaţilor, Gheorghe Vlas, a explicat de ce Varzar a fost respins.



"Este vădit lucrul acesta, în viziunea noastră, că nu poate fi admisă în profesie de avocat o persoana care deţine funcţia de procuror. Sună chiar şi absurd. Au mizat pe faptul că, având ponderea aceasta în cadrul societăţii, în cadrul exercitării justiţiei, poate ar putea într-un mod sau altul influenţa şi să obţină un rezultat", a spus GHEORGHE VLAS, preşedintele Comisiei de licenţiere.



În 2016, mai mulţi procurori au vrut să devină avocaţi fără examen şi fără ca să renunţe la funcţiile lor, aşa cum prevede legea.



"Dacă stai şi studiezi cu lux de amănunte prevederile Legii cu privire la avocatură, îţi dai, de fapt, seama că nu eşti îndreptăţit să depui o astfel de cerere şi mai mult decât atât să porţi Uniunea Avocaţilor prin instanţele de judecătă în încercarea de a obţine ceea ce nu prevede legea, de fapt", a spus GHEORGHE VLAS, preşedintele Comisiei de licenţiere.



Totodată, preşedintele Uniunii Avocaţilor, Emanoil Ploşniţa, menţionează că legea mai prevede că toţi cei care vor să devină avocaţi trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă. În plus, potenţialii candidaţi pentru funcţia de apărător nu pot fi admişi în profesie, dacă au fost condamnaţi anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, dar şi dacă au antecedentele penale nestinse pentru comiterea altor infracţiuni. Nu sunt admişi nici cei care au comportament sau o activitate incompatibile cu normele Codului deontologic al avocatului.



"Atâta timp, când reputaţia dânsului în calitate de procuror sau în calitate de judecător a fost reproşabilă, atunci nu poate fi admis în profesie. Motivul cel mai frecvent este că nu demonstrează că are o reputaţie ireproşabilă, analizând materialele, care sunt prezentate, caracteristici, informaţiile referitoare la diferite cazuri de rezonanţă", a spus EMANOIL PLOŞNIŢA, preşedintele Uniunii Avocaţilor din RM.



Întrucât practic nu apare în faţa presei, am încercat, încă de la începutul acestei săptămâni, să luăm legătura cu Eduard Varzar, dar în zădar. Şeful interimar al Procuraturii Anticorupţie nu ne-a răspuns nici la nenumăratele apeluri telefonice, nici la sms-urile noastre. Iar instituţia în care activează nu are momentan ofiţer de presă. Eduard Varzar ocupă funcţia de şef interimar al Procuraturii Anticorupţie de la începutul lunii iulie a acestui an, după ce Adriana Beţişor a demisionat.