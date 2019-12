Şeful interimar al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a fost demis

Şeful interimar al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Liuba Suveica, a fost demisă. Declaraţia a fost făcută de ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi.

Totodată, funcţia de şef interimar al ANP a fost ocupată de Vladimir Cojocaru.

"Doamna Suveica a fost demisă din funcţia de director şi în calitate de director interimar a fost numit domnul Vladimir Cojocaru. Am discutat cu tot colectivul ANP, la această discuţie a participat şi doamna Suveica. Am explicat toate poziţiile. Am solicitat anumite informaţii şi întreprinderea unor măsuri urgente şi necesare de la noul director interimar, astfel ca să ne clarificăm cu mai multe probleme care există în sistemul penitenciar, cazul domnului Filat este una dintre problemele ce au fost identificate. Mesajul ministrului Justiţiei, cu regret, nu a fost auzit de domana Suveică, de a fi transparenţi, de a avea o conlucrare permanentă, motiv pentru care s-a ajuns la demisie", a precizat Fadei Nagacevschi.

Amintim că Suveica a fost detașată prin ordinul ministrei Justiției, Olesea Stamati, să asigure interimatul funcției vacante de director al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

PUBLIKA.MD aminteşte că, astăzi, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, Fadei Nagacevschi a declarat că după eliberarea lui Vlad Filat vor urma demisii la Administraţia Naţională a Penitenciarilor. Asta pentru că reprezentanţii ANP nu l-au anunţat că fostul premier ar putea ieşi la libertate înainte de termen.