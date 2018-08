Şeful IGP, Alexandru Pînzari a lansat o PROVOCARE pentru toți primarii din țară ca să inscripționeze mesaje pe trecerile de pietoni din localitățile lor

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari, a lansat o provocare pentru autorităţile locale din toată ţara. Prin intermediul unui filmuleţ postat pe facebook, şeful poliţiei îi îndeamnă pe toţi primarii să inscripționeze mesaje cu: "Fii atent la trecere!" pe trecerile de pietoni, în special, pe cele din apropierea școlilor și grădinițelor.



"Se apropie noul an şcolar iată de ce noi părinţii inclusiv profesorii, poliţişti, reprezentanţii ai autorităţilor publice locale trebuie să asigurăm siguranţa copiilor noştri la începutul anului şcolar. Iată de ce am hotărât să lansez această provocare către toţi primarii din localităţile Republicii Moldova", a declarat , Alexandru Pînzari, șef Inspectoratul General al Poliţiei.



Această provocare face parte din campania "Fii atent la trecere!", lansată recent de Inspectoratul General al Poliţiei, pentru a reduce numărul de accidente cu implicarea pietonilor. Campania are loc în toată ţara şi se va desfăşura până în data de 20 de august.