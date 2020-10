Şeful fracţiunii PAS din Consiliul Municipal, Vasile Grădinaru, acuzat că ar fi abuzat de funcţia sa pentru a repara drumul de lângă curtea blocului său

Posibil conflict de interese la Primăria capitalei. Şeful fracţiunii Partidului Acţiune şi Solidaritate din Consiliul Municipal, Vasile Grădinaru, este acuzat că ar fi abuzat de funcţia sa de consilier pentru a obţine reparaţia drumului, care trece chiar pe lângă curtea blocului în care locuiește şi asta în detrimentul multor curţi din Capitală, care arată ca după război. Consilierul PUN, Corneliu Pîntea, afirmă că acest proiect ar fi început să fie promovat din momentul în care Grădinaru a devenit consilier municipal şi liderul fracţiunii."Eu văd aici un conflict de interese, dar asta este viziunea mea. De asemenea, el a fost inclus pe ordinea de zi şi cu susţinerea primarul municipiului Chişinău.", a declarat Corneliu Pîntea, consilier PUN.De de altă parte, Vasile Grădinaru, se apără şi spune că drumul este folosit de mai mulţi locuitori din zonă, duce către unele instituţii şi că întradevăr are nevoie de lucrări de reabilitare. Potrivit lui Grădinaru, municipalitatea urma sa aloce 180 de mii de lei, iar beneficiarii 92 de mii de lei."Noi, ca grup de iniţiativă, ne-am asumat să iluminăm public acea zonă, să reparăm scurgerea de apă pluvială şi să asigurăm cu supraveghere video ceea ce am făcut., a declarat Vasile Grădinaru.Subiectul a generat discuţii aprinse în cadrul şedinţei CMC, iar proiectul a fost scos de pe ordinea de zi."Am mers să vedem drumul care urma să fie reabilitat. Acesta are nevoie, într-adevăr, de lucrări de reparaţie şi duce spre o curte de blocuri noi care arată mult mai bine decât alte curţi de blocuri din Capitală.", a adăugat Corneliu Pîntea."O alternativă avem drumul din spate, dar nu întotdeauna este comod, e reparat, putem să traversăm, dar, sunt cazuri când traversăm şi pe partea de la deal a clădirii.""Dacă se face, se face spre bine. Normal că trebuie reparat. Aţi văzut şi dumneavoastră, arată urât."Contactat pentru o reacţie, consilierul primarului Ion Ceban, Natalia Ixari, ne-a spus că edilul nu comentează declaraţiile lui Corneliu Pîntea.În timp ce consilierii se ceartă pe marginea acestui subiect, alţi locatari, din alte curţi de blocuri, sunt nevoiţi să meargă prin gropi. Este şi cazul oamenilor ce locuiesc tot pe strada Cuza Vodă. Această curte de blocuri este într-o stare deplorabilă, după ce au fost făcute lucrări de reparaţie a reţelelor utilitare."Copiii aceştia nu ştiu cum de nu-şi rup capul, mă scuzaţi că vorbesc aşa. Nimeni nu se implică.""Neapărat trebuie de făcut. Eu tare sper că la drumurile acestea vor ajunge. Aş vrea să fie reparat, poate vom ajunge să vedem şi asta.""Lucrările care au avut loc au stricat foarte mult chiar şi trotuarul, unde mergem. Nici locuri de parcare nu avem."În acest an, au fost alocate trei milioane de lei pentru finanţarea proiectelor prin intermediul Bugetului Civil. Odată cu proiectul lui Vasile Grădinaru au fost excluse de pe ordinea de zi şi celelalte proiecte.