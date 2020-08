Șeful Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport Botanica, acuzat că ar încerca să preia forțat conducerea Federației de Gimnastică Ritmică

Scandal în lumea sportului. Șeful Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport din cadrul preturii sectorului Botanica, Vadim Smîntînă, este acuzat de antrenoarele de gimnastică ritmică că ar încerca să preia forțat conducerea federației de resort, de la care a fost demis în repetate rânduri. Într-o petiție adresată Președinției, Guvernului și Primăriei Chișinău reprezentanții celor mai importante instituții sportive de profil spun că funcționarul le intimidează și le hărțuiește prin instanțele de judecată și că ar urmări interese ascunse.

Scandalul a pornit încă în 2019 când Vadim Smîntînă a fost demis din funcția de președinte al Federației de Gimnastică Ritmică în cadrul Adunării Generale a organizației după zece ani de activitate. În locul lui, antrenorii au ales-o pe Natalia Reaboi, antrenoare de gimnastică și director adjunct al Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice. Funcționarul nu s-a dat dus și a cerut în instanța de judecată anularea procesului verbal prin care a fost demis. Judecătoria Chișinău i-a dat câștig de cauză, ca mai târziu Curtea de Apel să anuleze hotărârea primei instanțe. Petiționarii spun că din acel moment, nu mai au liniște.



"Domnule Smîntînă, dacă nimeni nu te dorește, cum ai să fii președinte? Dreptatea e în aceea că toți au ridicat mâna și au votat-o pe ea. Cât a făcut doamna Natalia Reaboi în opt luni de zile, el nu a făcut toți acești 10 ani de zile", a declarat Vasile Cerbușca, președintele Uniunii Federațiilor de Gimnastică.



"Pentru antrenori cât și pentru conducerea federației este necesar să ne orientăm pe identificarea unor soluții, de a reveni în siguranță în sălile de antrenament și nu de a umbla prin instanță și de a demonstra că avem dreptate", a spus Victoria Federiuc, președinte interimar al Federației.



Antrenorii povestesc că decizia de a-l demite pe Vadim Smîntînă a fost una justificată pentru că ar fi promovat interese străine federației.



"A fost un incident când domnul Smîntînă a interzis petrecerea unei competiții internaționale. Președintele federației care trebuie să dezvolte această ramură, a interzis evenimentul", a menționat Maia Nicolaeva, antrenor.



"Anul trecut, la Campionatul mondial noi am pregătit o fată, dar domnul Smîntînă nu ne-a înregistrat. Așa s-a întâmplat și în cazul altei fete. Nu am fost înregistrați la Olimpiadă", a precizat Marina Leușchina, antrenor.



Mai mult, antrenoarele îl acuză pe Vadim Smîntînă că recurge la presiuni.



"De mai multe ori am fost amenințată că dacă nu fac așa cum dorește el, că dacă nu merg la competiții cu o anumită fată, care nici nu trăiește în această țară, el are dreptul să-mi scoată categoria și țara noastră o să rămână fără arbitru de categorie internațională", a subliniat Maria Nicolaeva, antrenor, arbitru de categorie internațională.



Am solicitat o reacție din partea fostului șef al federației, Vadim Smîntînă, dar a refuzat să ne ofere un interviu. În schimb, ne-a transmis un răspuns în scris prin care califică toate acuzațiile drept aberații.

"Consider că este o comandă și un atac orchestrat al unor persoane care nu doresc binele sportului moldovenesc, dar își doresc cu orice preț să fie în funcții de conducere. Mai mult ca atît, eu în calitatea mea de profesionist, care am activat și activez în continuare în domeniul sportului, consider că aceste metode sunt de sorginte stalinistă, încearcă să mă clevetească și să arunce cu mizerie în persoana mea", a comentat Smîntână.

Ministerului Educației speră că acest conflict va fi depășit.



"E regretabil faptul că întâlnesc asemena petiții, asemenea situații. Toate activitățile noastre au fost coordonate cu Natalia Reaboi. Noi nu putem să ne implicăm în relațiile unei asociații obștești", a punctat Ion Gheorghiu, sedcretar de stat în domeniul tineretului și sportului.



Purtătorul de cuvânt al Președinției, Carmena Sterpu, ne-a spus că petiția este în curs de examinare. Am solicitat un comentariu și din partea primarului Capitalei, Ion Ceban. Deocamdată, nu am primit un răspuns.