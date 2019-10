Şeful Consiliului Audiovizualului continuă atacurile în adresa Publika TV şi Prime TV

Şeful Consiliului Audiovizualului continuă să arunce săgeţi în adresa posturilor Publika TV şi Prime TV. La ultima şedinţă a insituţiei, au fost discutate câteva ştiri în care, potrivit unor membri CA, jurnaliştii nu au respectat dreptul la opinie. Asta în condiţiile în care autorii ştirilor au încercat să obţină reacţii, însă persoanele vizate nu au răspuns la telefon. Mai mult, şeful CA, Dragoş Vicol, a depus o sesizare, în care critică o ştire în care este vizat direct. Postul nostru de televiziune consideră acţiuni drept o presiune asupra jurnaliştilor canalului, care este în opoziţie faţă de guvernare.

Funcţionarii Consiliului Audiovizualului susţin că, în urma monitorizării postului Prime TV, au stabilit că jurnaliştii nu au oferit dreptul la replică în două materiale, unul dintre care face parte din rubrica de analiză şi opinie "De facto". Editorul-şef al canalului a venit la şedinţă pentru a argumenta acţiunile jurnaliştilor. Însă de la începutul discursului, preşedintele Dragoş Vicol a atenţionat-o pe Ana Butnariuc că are dreptul la o singură replică.



"Încercaţi, vă rog mult, să ne expuneţi viziunea dumneavoastră foarte succint, astfel încât să nu mai fie necesar să interveniţi ulterior", a menţionat preşedintele Consiliului Audiovizualului.



După câteva minute în care editorul-şef a început să prezinte poziţia postul de televiziune pe care îl reprezintă, aceasta a fost întreruptă:



"- Putem să vă întrebăm ceva, a apărut necesitatea.

- Credeam că dacă eu nu am dreptul să vă întrerup, nici dumneavoastră nu-l aveţi.

- Nu, noi vrem să vă întrebăm ceva procedural.

- Da, procedural. Dumneavoastră aveţi procură? Aveţi dreptul să reprezentanţi punctul de vedere?"



Asta chiar dacă nu este pentru prima dată când Ana Butnariuc reprezintă postul Prime TV la o şedinţă a Consiliului Audiovizualului.



"Poziţia mea este una instituţională, pentru că am inclusiv, vă vi oferi poziţia şi în formă scrisă, cu ştampilă de la General Media Group, respectiv, aşa că credeţi-mă că am mandat pentru a mă expune", a subliniat Ana Butnariuc, editor şef Prime TV.



Ana Butnariuc a explicat că, conform articolului 13, alineatul 7 din Condul Serviciilor Media Audiovizualule, jurnaliştii sunt obligaţi să indice în ştire doar dacă persoana contactată refuză să ofere o reacţie, nu şi dacă nu a răspuns la telefon.



"Bănuiesc că dacă cineva dintre membrii CA au fost ştirişti sau cineva dintre membrii Direcţiei de Monitorizare a lucrat real, a făcut reporterie de teren, a făcut jurnalism de ştiri, ştie că un jurnalist poate să sune şi 50 de persoane. Credeţi dumneavoastră că toate numele şi funcţiile acestor persoane, poate chiar şi numerele să fie incluse într-o ştire, că au fost contactate? Este absurd", a declarat editorul şef Prime TV.



De aceeaşi părere este şi editorul şef de la Publika TV, George Iosip, post care, la fel, a fost acuzat de aceeaşi încălcare: "Totuşi, de multe ori, cei de la guvernare, în special, nu ne răspund la telefon. Ce să facem, să nu mai avem ştiri, vă întreb acum?".



Membrul CA, Corneliu Mihalache este cel care este de părere că reglementarea strictă a posturilor TV duce la limitarea dreptului la libertatea de exprimare a jurnaliştilor.



"Noi nu trebuie să castrăm jurnalismul televizat. Noi trebuie să avem măcar, dacă la divertisment nu avem o televiziune competitivă, măcar la ştiri să fie o televiziune competitivă, să avem o televiziune caustică, să avem reportaje care sunt privite de oameni", a precizat Corneliu Mihalache, membru al Consiliului Audiovizualului.



Totodată, la şedinţa CA a fost discutată şi o sesizare făcută de preşedintele CA, Dragoş Vicol, privind o ştire în care este vizat personal. Mai exact, în acel material, am mediatizat faptul că preşedintele instituţiei se opune să extindă lista de posturi mediatizate în campania electorală. Într-un final, postul nostru de televiziune a fost amendat cu 15 mii de lei.



"Suntem conştienţi şi în acest caz că am devenit o ţintă şi îmi pare rău că dumneavoastră, domnule Vicol, utilizaţi instituţia pe care o conduceţi... - E o percepţie eronată.

- Noi considerăm că acesta este un element de presiune asupra noastră", a spus George Iosip, editor-şef la Publika TV.



"Eu înţeleg, noi toţi avem supărări, orgolii, dar nu ştiu dacă este corect să ne autosesizăm pe nişte subiecte care ne vizează", a menţionat Corneliu Mihalache.



Într-un final, George Iosip şi Ana Butnariuc l-au invitat pe Dragoş Vicol la posturile de televiziune pe care le reprezintă. Anterior, preşedintele CA a refuzat să meargă la emisiunea "Principii" de la postul Prime TV.



"O voi analiza şi o să vă comunic în termeni succinţi dacă o să vin sau nu. - Când? - Aveţi puţină răbdare, după patru ore jumătate, vreau să-mi adun gândurile, să văd care este invitaţia, care este subtextul, care este intenţia dumneavoastră, serioasă, mai puţin serioasă. - De ce credeţi că am avea o intenţie neserioasă? - Nu cred, vreau să mă gândesc, să mă conving, nu am zis apriori că este una neserioasă", a punctat Dragoş Vicol, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Anterior, Dragoş Vicol s-a plâns parlamentarilor că postul de televiziune Publika TV îi critică deciziile. Acesta este deranjat și de insistența noastră în ceea ce privește procesul de monitorizare a posturilor de televiziune în actuala campanie electorală.