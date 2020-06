Şeful ANSP, Nicolae Furtună, caută vinovaţii pentru situaţia gravă din ţară: Autorităţile nu au fost dure, iar oamenii neascultători

Şeful ANSP, Nicolae Furtună, caută vinovaţii pentru situaţia gravă din ţară. Acesta a declarat că autorităţile nu au fost dure, iar oamenii au fost neascultători.

Totodată, Furtună a evidenţiat faptul că populaţia a încărcat transportul public chiar dacă erau îndemnaţi să rămână acasă, în consecinţă acest lucru a dus la ceea ce trăim acum.

Șeful Agenției Naționale în Sănătate Publică, Nicolae Furtună: "Vă aduceți aminte statisticile legate de așa o ţărişoară ca Muntenegru, care nu are nici 700 de mii de locuitori. Ei ultimii au intrat. De fapt, a fost ultima ţară din Europa care a înregistrat cazuri de boală şi a fost prima ţară din Europa care a ieşit. De ce? Pentru că izolarea la ei a însemnat izolare. Punct. Categoric. Şi penalizaţi în modul cel mai dur. Ei au stat în casă, au limitat modul şi căile de transmitere, au ieşit şi sunt bine, şi au peste o lună de zile de când nu înregistrează cazuri de boală. Ce s-a întâmplat la noi? La noi s-au mai respectat lucrurile atâta timp cât a existat bâta. Cât poliţia a aplicat masiv amenzi. Au apărut alte plângeri, că noi suntem fără venituri şi ni se aplică amenzi. S-a aplicat amenzi absolut peste tot. Şi în instituţii medicale, şi între preoţi, şi între persoane fizice, şi între persoane juridice. Care a fost lecţia? Niciuna. Preoţii s-au încuiat în biserici şi au făcut slujbe. Până s-au infectat. Şi am avut cazuri în raionul Donduşeni. Preoţii au luat şi au făcut pelerinaje şi am importat în ţară vreo 80 de cazuri, patronii unor cafenele au admis pe ascuns, pentru că la Paşte lumea a serbat şi a sărbătorit patru, cinci familii. Pentru că la Blajinii de după Paşte lumea tot a fost, pentru că am zis că bisericile trebuie să facă slujbe în aer liber, s-a făcut în biserică. Pentru că atunci când am zis rămâneţi acasă şi nu încărcaţi transportul public cu treabă şi fără treabă. Pe de-o parte, autorităţile nu au fost dure cât au trebuit să fie, pe de altă parte populaţia nu a fost ascultătoare şi, în consecinţă, este rezultatul tuturor. Astăzi, eu nu pot şi nu am dreptul moral să arăt cu degetul doar într-o parte, eu trebuie să arăt cu degetul şi în adresa mea, posibil, că am vorbit puţin şi nu am fost înţeles. Şi trebuie să arăt cu degetul şi în altă parte".

Totodată, Nicolae Furtună a comunicat că virusul are o rezistenţă în mediu, iar noi trebuie să ne conformăm şi să trăim cu acest.

Șeful Agenției Naționale în Sănătate Publică, Nicolae Furtună: Din păcate, virusul are o rezistenţă la mediu. Trebuie să ne conformăm şi să trăim cu COVID şi să ne învăţăm lecţiile. În ceea ce priveşte valul doi, vă rog, vă îndemn, haideţi să trecem de primul val. Mă tem că nu va fi diferenţă dintre valuri.