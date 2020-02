Şeful ANSP: În Republica Moldova nu face nimeni evidenţa persoanelor aflate în carantină de coronavirus!

Nici un caz nu este înregistrat, chiar dacă au fost suspecţii, chiar dacă s-au adresat persoane care au venit din nordul Italiei, nu s-a confirmat niciun caz. Declaraţiile au fost făcute, miercuri, 26 februarie de către ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

"Era vorba de două familii care au revenit, care erau suspecte şi care se aflau sub monitorizarea medicilor. Dar, toate persoanele care revin din zonele afectate ale Italiei completează fişa epidemiogică şi iată toate aceste persoane sunt monitorizate de ANSP şi de către medicii de familie şi cifra acestora este mare", a menţionat Dumbrăveanu.

Solicitată de reporterul Publika TV să precizeze numărul persoanelor aflate în carantină, Viorica Dumbrăveanu i-a sugerat să-l întrebe pe şeful Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună.

La rândul său, şeful ANSP Nicolae Furtună a declarat că la ora actuală nimeni nu duce o statistică a persoanelor aflate în carantină.

Furtună : - Acum noi chiar nu ducem o statistică a persoanelor care se află în carantină şi n-o s-o ducem, şi nimeni în lume n-o duce!

Reporter: Domnule Furtună, de exemplu, ministerul de Interne din România a dat aşa date statistice ?

Furtună - Dumneavoastră în ce ţară trăiţi ?

Reporter: În Moldova şi vrem şi noi să avem aceste date statistice!

Furtună: În republica Moldova nu face nimeni evidenţa persoanelor aflate în carantină!

Reporter: Anterior aţi zic că nicăieri nu se face şi v-am dat exemplu că în alte ţâri se duce această evidenţă!

Furtună: Eu vă spun încă odată că nu are rost să o faci!

Reporter: De ce?

Furtună: Pentru că având în ANSP, de exemplu, 1500 de persoane apoi mie îmi trebuie să am 4500 ca să pot face evidenţa! Trebuie să o facă oamenii, eu nu pot să o fac, n-am capacităţi să o fac şi nici nu-mi trebuie !

Reporter: Deci nu suntem pregătiţi fizic să facem asta ?

Furtună: Nu-mi puneţi întrebarea că nu suntem pregătiţi, mie nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. "