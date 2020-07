Şeful ANSP, alarmat la Publika Report: “Pot fi falsificate toate certificatele la COVID-19, inclusiv cele ANSP. Fenomenul a luat-o razna!”

Toate certificatele emise pot fi falsificate, toate absolut. Astăzi tehnologiile permit lucrul ăsta. Şi de aceea am zis: cât fenomenul nu a luat amploare, nu a ieşit de sub control total, la primul caz, şi asta este real, organele competente ale statului trebuie să intervină maximal. Şi aici e o intervenţie, dacă vreţi, de principiu şi de onoare. Astăzi este un laborator privat, în cazul dat e Invitro, mâine e ANSP sau alt laborator privat. Noi trebuie să vorbim despre fenomen, care a luat-o razna, indiferent care a fost scopul, eu aici vreau să pun accentele. Este unul meschin. Dacă a fost scopul de a face escrocherie şi bani, e rău. Dacă a fost scopul să falsifice un rezultat negativ în pozitiv, e rău, pentru că el are scopul să beneficieze ulterior de o indemnizaţie din partea statului. Sau dacă-i invers, e şi mai rău. El cu rezultat fost pozitiv îl falsifică în negativ şi se duce la locul de muncă, şi infectează colegii.